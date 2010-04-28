به گزارش خبرنگار مهر، بررسی وضعیت فعالیت اقتصادی تعاونیها در سطح جهان نشان می دهد که در حال حاضر تعاونیها توانسته اند بیش از 800 میلیون نفر از مردم کشورها را به دور هم جمع کنند به نحوی که طبق گزارش سازمان ملل، حدود 3 میلیارد نفر از مردم دنیا یعنی نیمه از کل جمعیت جهان امروز از طریق تعاونیها امرار معاش می کنند.

بر اساس این گزارش، شرکتها و موسسات تعاونی مستمرا در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی جوامع خود نقش ایفا می کنند. در سال 2007-2008 ، جمعیتی بالغ بر 45 میلیون و 300 هزار نفر در قاره آسیا عضو اتحادیه ها و تعاونیهای اعتباری بوده اند.

تعاون در اندونزی و ژاپن

در کشور آسیایی اندونزی بالغ بر 27.5 درصد خانواده ها یعنی حدود 80 میلیون نفر از مردم این کشور عضو تعاونیها محسوب می شوند. این وضعیت در کشور ژاپن به نحوی است که از هر 3 خانواده 1 خانواده در تعاونیها عضویت دارند.

بررسی وضعیت تعاونیها در کشور هندوستان نیز نشان می دهد که در این کشور بیش از 239 میلیون نفر از جمعیت آن عضو تعاونیها هستند. مالزی نیز به عنوان یکی دیگر از کشورهای آسیایی دارای 5 میلیون و 900 هزار نفر عضو تعاونی است که این جمعیت معادل 24 درصد از کل مردم این کشور است.

تعاون در هند و سنگاپور

سنگاپور به عنوان دیگر کشور آسیایی بررسی شده در این گزارش، دارای 1 میلیون و 600 هزار نفر عضو تعاونی است که این تعداد 50 درصد از کل جمعیت آن را تشکیل می دهد.

تعاون در ایران

ایران نیز با داشتن پتانسیل قوی تعاونیها در جذب مردم به این نوع فعالیت اقتصادی، هم اکنون با داشتن 130 هزار شرکت تعاونی دارای حداقل 23 میلیون نفر عضو نیز است که این تعداد جمعیتی بالغ بر 33 درصد از کل مردم را شامل می شود. بررسی تعاون و تعاونگری در ایران نشان دهنده آن است که این بخش از اقتصاد در کشور ما نیز پیشرفتهای خوبی داشته به نحوی که مردم با حضور خود در اقتصاد تعاونی، بر تایید این مطلب صحه گذاشته اند.

تعاون در آمریکا و کانادا

کشور آمریکا نیز دارای وضعیت مشابهی نسبت به کشورهای با اقتصاد تعاونی خوب است به نحوی که 25 درصد از جمعیت این کشور عضو تعاونیها و اتحادیه های تعاونی هستند که این مسئله نشان دهنده این مطلب است که از هر 10 آمریکایی 4 نفر عضو تعاونیها هستند.

بررسی وضعیت کشور کانادا نیز به عنوان یک کشور پیشرفته، نشانگر وضعیت مناسبی است به نحوی که هم اکنون از هر 10 کانادایی 4 نفر عضو تعاونیها هستند به نحوی که فقط در منطقه کبک به صورت تقریبی 70 درصد جمعیت مقیم آن عضو تعاونی محسوب می شوند که این وضعیت در برخی مناطق دیگر کمتر و در حدود 56 درصد کل جمعیت است.

آمریکای لاتین

کشور آرژانتین به عنوان یکی از کشورهایی که در بخش تعاون پیشرفتهای خوبی کرده است، در مجموع دارای 12 هزار و670 تعاونی است که 9 میلیون و 300 هزار نفر نیز عضو دارند، این اعضا 23.5 درصد از جمعیت این کشور را به خود اختصاص داده است.

تعاونیها در کشور کاستاریکا در آمریکای لاتین، بیش از 10 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند. همچنین در کلمبیا نیز 4 میلیون و 400 هزار نفر معادل 10.7 درصد جمعیت آن در 7 هزار و 833 شرکت تعاونی عضویت دارند، نکته جالب این است که سالیانه 11.27 درصد از جمعیت این کشور به عنوان اعضای جدید در تعاونیها پذیرفته می شوند که این جمعیت تا سال 2008 معادل 453 هزار و 180 نفر گزارش شده است.

همچنین بیش از 2 میلیون و 940 هزار نفر از جمعیت کشور بولیوی در سال 2008 در هزار و 590 تعاونی این کشور عضو بودند و به فعالیت اقتصادی پرداختند.

تعاون در اورپا و اقیانوسیه

اس گروپها در کشور فنلاند با حدود 1.5 میلیون نفر عضو حقیقی نماینده 62 درصد از خانوارهای این کشور هستند که در فعالیتهای اقتصادی به شکل تعاونی حضور دارند.

کشور آلمان در اورپا نیز به تعاون نگاه خوبی دارد به نحوی که از هر 4 نفر جمعیت این کشور حداقل 1 نفر عضو تعاونیها هستند که در مجموع 20 میلیون نفر را شامل می شود.

در کشور بلژیک نیز تا سال 2001، 29 هزار و 933 تعاونی به ثبت رسیده بود که مشغول فعالیت اقتصادی بوده اند. بررسی وضعیت تعاون در کشور نیوزیلند قاره اقیانوسیه نیز نشانگر این مطلب است که تعاونیها توانسته اند خود را به تمام نقاط دنیا برسانند و از این طریق 40 درصد از مردم این کشور را نیز در بخش تعاون منسجم کنند.

تعاون افریقا

در این بخش فقط کشور افریقایی کنیا را نیز مورد بررسی قرار می دهیم که بیانگر این مطلب است که 20 میلیون کنیایی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم زندگی خود را در تعاونیها پیوند زده اند به نحوی که از هر 5 کنیایی 1 نفر عضو تعاونیها است.

عموما به دلیل فقر اقتصادی و نیاز روزافزون کشورهای افریقایی به تامین معیشت و همچنین نیاز به توسعه اقتصادی، تعاونیها نفوذ بیشتری در جوامع این قاره کرده اند و سهم بیشتری از اقتصاد این کشورها را نیز به خود اختصاص داده اند.