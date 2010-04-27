به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر اجرایی پایگاه حوزه بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، هدف از به روزرسانی این دانشنامه را تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه عنوان کرد.



سید علی طباطبایی افزود: در دانشنامه حضرت فاطمه زهرا(علیها سلام) کلیه اطلاعات با طبقه‌بندی 668 مطلب در قالب 46 نمایه شامل 21 نمایه اصلی و 25 نمایه فرعی جهت مشاهده و استفاده کاربران ارائه شده است.



وی با اشاره به نمایه‌های اصلی این دانشنامه بیان داشت: "ولادت فاطمه(س)"، "حضرت فاطمه(س) در دوران رسالت"، "حضرت بعد از رحلت پدر"، "شهادت و دفن حضرت زهرا (س)"، "زیارت ام ابیها(س)"، "صفات آسمانی صدیقه کبری(س)" و "سیره و آموزه‌های رفتاری حضرت زهرا (س)" از جمله نمایه‌های اصلی این دانشنامه است.



طباطبایی "احادیث و آموزه‌های گفتاری حضرت(س)" و "فاطمه زهرا(س) و زن" را از نمایه‌های اصلی معرفی کرد و گفت: "فاطمه (س) و فاطمیون"، "زنان راوی احادیث حضرت فاطمه(س) " ، حضرت(س) در آینه قرآن واحادیث"، "حضرت فاطمه(س) از نگاه دیگران" از دیگر نمایه‌های این دانشنامه است.



مدیر اجرایی پایگاه حوزه نت خاطرنشان کرد: "کوثر پیامبر(ص)در آینه شعر و ادب"، " پرسش و پاسخ درباره حضرت زهرا (س)"،" کتاب، کتاب شناسی، مقاله‌شناسی و نرم‌افزارهای فاطمی" همچنین "پایان نامه‌های فاطمی"، "ویژه‌نامه‌های ام الائمه(س) در مجلات" از دیگرنمایه‌های اصلی دانشنامه حضرت زهرا(س) هستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نمایه‌های فرعی این دانشنامه اشاره کرد و افزود: "ولادت فاطمه (س)"،" پدر و مادر فاطمه(س)" ، "نام‌ها و القاب فاطمه(س)"، "دوران کودکی و نوجوانی حضرت فاطمه (س)"، "ازدواج حضرت فاطمه(س)"،" فرزندان حضرت فاطمه(س)"، " فرازهایی از زندگانی صدیقه کبری(س)"، "فاطمه(س) مدافع ولایـت" از جمله نمایه‌های فرعی این دانشنامه هستند.



طباطبایی ادامه داد: "فدک"، "خطبه فدکیه"، "فاطمه(س) و رفتار زنان در خانواده"، "فاطمه(س) و فعالیت اجتماعی زنان"، " تسبیح حضرت فاطمه(س)، پلکان ملکوت"، "مقام علمی و مصحف حضرت فاطمه(س)"، " فاطمه زهرا(س) الگوی کامل" از جمله دیگر نمایه‌های فرعی این دانشنامه است.



وی به نمایه‌های فرعی دیگری از جمله "کتاب شناسی حضرت زهرا (س)"،"معرفی نرم افزارهای فاطمی" اشاره و تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت استفاده از این دانشنامه به آدرس اینترنتی حوزه نت مراجعه کنند.