دو هزار میلیارد ریال برای اجرای طرحهای صنعتی جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر در فومن، علی میرزایی فلاح آبادی شامگاه سه شنبه در جمع مدیران این منطقه اظهارداشت: در سفر دوم ریاست جمهوری به گیلان شش هزار میلیارد ریال اعتبار برای آمایش طرحهای صنعتی استان مصوب شده بود که از این مقدار اعتبار برای اجرای طرحهای بزرگ صنعتی در شهرستانهای فومن و شفت تاکنون دو هزار و 150 میلیارد ریال جذب شده است.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای طرحهای صنعتی سهم فومن از این اعتبارات به سه هزار میلیارد ریال نیز افزایش خواهد یافت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی در استان گیلان تاکید کرد و افزود: ایجاد صنایع تبدیلی از ضرورتهای توسعه کشاورزی استان به شمار می رود و در استمرار تولید و ارزش افزوده محصولات نقش موثری دارد.

وی تصریح کرد: نقش صنایع در رشد ضریب تبدیل محصولات کشاورزی، دسترسی مردم به محصولات فرآوری شده، حمایت و تقویت انگیزه تولید کنندگان، پشتیبانی از کارآفرینان و کمک به رشد صادرات کالای غیرنفتی غیرقابل کتمان است.

میرزایی با بیان اینکه محصولات کشاورزی استان به رغم کیفیت بالا به دلیل نبود امکانات فرآوری و ذخیره سازی با قیمت پائین به بازار عرضه می شود، افزود: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی در استان گیلان می تواند در توجیه اقتصادی موثر باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه توسعه کشاورزی یکی از راه های خودکفایی کشور است باید تلاش شود تا این صنعت با علم و نوآوری روز در استان پیشرفت کند.