مصرف مواد مخدر در استان مرکزی روبه افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی در اراک افزود: هر کیلوگرم مواد مخدر می تواند سبب آلوده کردن 20 نفر به اعتیاد شود و به این دلیل ضرورت دارد مسئولان و برنامه ریزان در ستاد مبارزه با مواد مخدر به گونه ای عمل کنند که کمترین آسیب به مردم استان مرکزی از این بلای خانمانسوز وارد شود.

وی در آمد حاصل از این راه را حرام دانست و گفت: ثروت، مال و تمام زوایای شخصی زندگی افراد قاچاقچی، باید ریشه‌ یابی شود چرا که معتاد بیمار است و قاچاقچی مجرم و پولی که او بدست می ‌آورد چون از راه آلوده کردن جوانان کشور است از سوی مراجع حرام دانسته شده است.



دری‌ نجف ‌آبادی اعتیاد را مرگ تدریجی جوانان جامعه دانست و تصریح کرد: یکی از حساس‌ ترین و خطرناکترین ابعاد خطر آفرین برای کشور، موضوع اعتیاد است که باید در جهت ریشه ‌کنی کامل آن از تمام تلاش و قوای خود استفاده کنیم.



وی عدم اعتیاد قاچاقچیان مواد‌مخدر را نشانی از خطر‌آفرین بودن این مواد دانست و اظهار کرد: نسل جوان امروز همان فرزندان امام و انقلاب هستند بنابراین نباید اجازه دهیم کوچکترین خدشه ‌ای بر فرزندان امام و دوستداران اهل‌بیت (ع) وارد شود.



امام جمعه اراک ملت را مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر دانست و افزود: توزیع مواد مخدر در کشور به یک شبکه تبدیل شده که در حال ضربه زدن به ریشه ‌های عظیم کشور یعنی جوانان است.



وی با اشاره به اینکه نباید اجازه دهیم مصرف کننده موادی از جمله تریاک به سمت مواد پرخطری از جمله کراک و شیشه گرایش پیدا کند،‌ تصریح کرد: گسترش فعالیتهای فرهنگی مهمترین عامل جلوگیری‌ کننده از گسترش اعتیاد در جامعه است.



دری‌ نجف ‌آبای خاطر‌نشان کرد: باید در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ ها و روستاها سرمایه‌ گذاری لازم در راه مبارزه با این پدید صورت گیرد تا درصد گسترش مصرف کنندگان موادمخدر در استان کاهش یابد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز گفت: بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های اجتماعی در حوزه‌ های پیشگیری، درمان و مقابله، کاهش آسیب‌ های اجتماعی، آموزش سطوح مختلف مهارت‌ های زندگی، واکاوی روش‌ ها و باز تولید اقدامات به تناسب ذائقه معتادان و ارتقاء دانش تخصصی اعضاء و سازمان ‌های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد‌ مخدر استان از جمله اهداف شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان است.

سردار کاظم مجتبایی با اشاره به اینکه پیشگیری، درمان و مقابله از جمله برنامه ‌هایی است که به منظور مقابله با افزایش درصد اعتیاد در استان انجام می ‌شود، گفت: برنامه‌ های آموزشی این نیرو در تمام مقاطع سنی و سطوح اجتماعی انجام می ‌شود و در راستای ریشه ‌کنی کامل اعتیاد در جامعه از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.



وی خطرات مخدرهای جدید را بسیار بیشتر از مخدرهای قدیمی دانست و افزود: باید برنامه‌ های مشخص و مدون بین دستگاه‌ های عضو حاکم باشد تا اقدام هریک مکمل اقدام دیگری باشد و اهداف و برنامه ‌های آنان، رودروی یکدیگر نباشد.



مجتبایی بسیاری از آسیب ‌های موجود در استان را نشأت گرفته از سایر استان ‌ها دانست و گفت: با توجه به اینکه استان مرکزی در شاهراه ‌اصلی کشور قرار دارد، لذا باید کنترل شدیدی روی مباحث امنیتی استان صورت گیرد.