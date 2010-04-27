11 مرکز درمانی و بازتوانی معتادان در سمنان فعال است

محمود منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: 20 محیط آموزشی در استان سمنان زیر نظر سازمان بهزیستی استان سمنان فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از دو هزار و 200 نفر از معتادان در مراکز ترک اعتیاد این استان تحت درمان و بازتوانی قرار گرفتند.

منطقی آموزش مهارت های زندگی را از برنامه های این اداره کل عنوان کرد و گفت: سال گذشته دو هزار نوآموز، 26 هزار نفر دانش آموز و دو هزار و 500 دانشجو مهارتهای زندگی و پیشگیری از اعتیاد را فرا گرفتند.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان سمنان تقویت درمان های غیردارویی معتادان، آموزش مهارتهای زندگی، توسعه فعالیت های پیشگیری و فعالیت های غیرمستقیم پیشگیرانه را از برنامه های امسال بهزیستی استان سمنان عنوان کرد.