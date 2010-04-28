توسعه علمی کشور تنها راه مقابله با هجمه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، ملک سلیمانی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت شهید علم الهدی در دانشکده فنی دانشگاه اراک افزود: در گذشته دشمن با استفاده ازنیروهای نظامی، تحریم ها و ترورهای مختلف کوشید نظام اسلامی را از ادامه راه خود منصرف کند که با حضور گسترده جوانان در جبهه های نبرد هرگز به این خواست خود دست نیافت.

وی اضافه کرد: در دوران کنونی دشمن با استفاده از نرم افزارهای مختلف و برنامه های متعدد می کوشد با تخریب دستاوردهای مختلف کشور زمینه را برای ایجاد جو ناامیدی در میان مردم فراهم کند که برای مقابله با این هدیه ها باید خدمات ارائه شده از سوی انقلاب را به مردم تعریف و معرفی کرد.

سلیمانی با اشاره به اینکه در دوران کنونی کشورهایی دارای استقلال کامل خواهند بود که در عرصه فناوری های نوین دارای تجربه و تبحر کافی باشند، بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران پس از رویداد بزرگ انقلاب اسلامی، با توجه به علم و فناوری و تربیت نخبگان ارزشمند خود به گونه ای عمل کرده است که هم اینک در بسیاری از علوم به خودکفایی کامل رسیده و حتی از صادرکنندگان آن در جهان به شمار می رویم که این موضوع سبب شده است دشمن قادر به اقدامی بر علیع ملت ایران نباشد.

وی سلاح علم را مهمترین سلاح امروز بشر دانست و گفت: امروز کشورهایی می توذدنند مستقل عمل کنند که در علوم مختلف دارای توانمندی کامل و کافی باشند و کشورهایی که از این توانایی های علمی محروم باشند باید زیر سلطه کشورهای سلطه گر قرار گرفته و از سوی آنان استثمار شوند.

رئیس دانشگاه اراک امنیت کنونی کشور و دستیابی به فناوری های نوین را از آثار جوانانی دانست که در دوران دفاع مقدس رشادت کردند و گفت: باید همواره قدردان خدمات ارائه شده از سوی این افراد باشیم و به شهدای زنده ای که امروز از آنان به عنوان ذخیره های انقلاب نام برده می شود بهترین استفاده را صورت داد تا کشور به توسعه و آبادانی بیشتری دست یابد.

در این مراسم برادر شهبد علم الهدی در سخنانی با اشاره به ویژگی های اخلاقی این شهید از دانشجویان خواست با افزایش سطح معلومات و آگاهی های خود زمینه را برای عمران و بهبود وضعیت کشور فراهم کنند.