شکست سپاهان ایران برابر العین امارات در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته ششم و پایانی لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه شب تیم‌های فوتبال العین امارات و سپاهان ایران برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست تیم العین با نتیجه یک بر صفر میهمان خود سپاهان ایران را شکست داد.

در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین امارات و با قضاوت "هیرویوشی تاکایاما" ژاپنی در حال برگزاری است، خوزه ساند (43-پنالتی) گل برتری تیم العین را به ثمر رساند.

این مسابقه از گروه C و در چارچوب هفته ششم و پایانی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا در حال انجام است.