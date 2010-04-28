برای فرش عجولانه تصمیم نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هریسچیان در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه تخصصی صادراتی فرش دستباف در کیش گفت: اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف معتقد است که یک سازمان مستقل در زمینه سیاستگذاری فرش دستباف می تواند به دور از رقابتهای اداری- سیاسی برای آینده فرش دستباف کشور تصمیم گیریهای مفیدی داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف افزود: در این راستا پرهیز از هرگونه تصمیم شتابزده، مطالعه نشده و بدون مشورت با بخش خصوصی برای تغییر جایگاه مرکز ملی فرش ایران، به نفع کشور و سرنوشت وابستگان به این هنر-صنعت نیست.

وی تصریح کرد: صادرکنندگان ارایه دهنده دسترنج تعداد زیادی از هموطنان فعال خود در عرصه تجارت فرش هستند که بیش از هرچیز به قوانین منطقی و باثبات نیاز دارند.

هریسچیان ادامه داد: براساس نظرخواهی از کارشناسان واقعی و مجرب صنعت فرش و انجام مطالعات همه جانبه، صادرکنندگان تنها در پرتو قوانین منظم و با ثبات، صادرکنندگان می توانند به برنامه ریزی جهت عقد قراردادهای تولید و صادرات فرش دستباف بپردازند و حضوری مطمئن و مستمر در بازارهای خارجی داشته باشند.

به گفته این مقام مسئول در اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف، تجارت فرش از دیرباز با فراز و نشیب های خاص خود همراه بوده است و به واسطه تغییرات پیاپی قانون و مقررات که عموما براساس سلیقه و برداشتهای شخصی و غیرشخصی مسئولان و نه متکی بر مطالعات و کار کارشناسی تدوین و تنظیم شده است، دستخوش تحولات زیادی شده است که گاهی این نوسانات، تغییر جهت های 180 درجه ای را به دنبال داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد تا مرکز ملی فرش ایران که محلی تخصصی و نه اداری است، با تکیه بر جایگاه قانونی و براساس توجه به نظرات کارشناسی، به سیاستگذاری و ساماندهی امور مربوط به فرش دستباف بپردازد.

هریسچیان تاکید کرد: در حال حاضر مرکز ملی فرش ایران تنها متولی رسمی فرش دستباف ایران است و باید این مرکز در قالب یک سازمان مستقل زیرنظر ریاست جمهوری کار خود را ادامه دهد.