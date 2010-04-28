۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۴۰

سال گذشته؛

239 میلیون بشکه نفت در شرکت نفت و گاز گچساران تولید شد

اهواز - خبرگزاری مهر: شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اعلام کرد: در سال گذشته بیش از 238 میلیون و 642 هزار بشکه نفت در این شرکت تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: در این مدت بیش از چهار میلیون و 765 هزار بشکه نفتا  در کارخانه گاز و گاز مایع 900 پازنان 2 و بیش از 10 میلیون و 111 هزار بشکه گاز مایع در مجتمع های پالایشگاهی 1200 گچساران و 1300 سیاهمکان تولید شده است.

علی پولادی وندا  میزان تزریق گاز به میادین نفتی در سال گذشته را بیش از 10 میلیارد و 741 میلیون متر مکعب عنوان کرد.

پولادی وندا، در تشریح مهمترین فعالیت های انجام شده در سال گذشته اظهار داشت: راه اندازی تفکیک گر ثابت رودک و فاز دوم واحد نمکزدایی واحد شماره 2 گچساران از جمله فعالیت های مهم انجام شده در سال 88 است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،  همچنین نصب و راه اندازی تلمبه جدید مجموعه و ایستگاه تقویت سرچاهی 63 بی بی حکیمه را از دیگر فعالیت های مهم شرکت در سال گذشته برشمرد و افزود: با استفاده از دستگاه های  تفکیک گر سیار که توسط کارکنان متخصص و متعهد این شرکت ساخته شده از هدر رفتن حدود 463 هزار بشکه نفت درسال 88 جلوگیری شد که علاوه بر مزایای اقتصادی تأثیر قابل ملاحظه ای نیز در کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته است.
 
وی، راه اندازی 14 شیر اتوماتیک قطع اضطراری جریان خط لوله 42 اینچ آغار و دالان را یکی از اقدامات مهم شرکت در راستای ایمن سازی و جلوگیری از بروز حوادث و آلودگی محیط زیست دانست و گفت: با هدف جلوگیری از سوزانده شدن گازها پروژه های متعددی در شرکت به اجرا در آمده و یا در دست اجرا و برنامه است.

پولادی وندا، تعمیرات اساسی ایستگاه های تقویت فشار بی بی حکیمه 1 و2 و گچساران 1 و 2 و نیز تجهیز سه ردیف از توربین های ایستگاه بی بی حکیمه و رگ سفید 2 را جهت حذف بخارات روغن از دیگر اقدامات مهم شرکت در سال گذشته برشمرد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران یکی از شرکت های مهم مناطق نفت خیز جنوب است که سهم عمده ای در تولید نفت خام صادراتی کشور دارد.
کد مطلب 1072460

