شکست شاگردان قلعه نویی برابر العین/ پاختاکور صعود کرد، سپاهان در انتظار

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از هفته ششم و پایانی لیگ قهرمانان آسیا امشب سه‌شنبه شب تیم‌های فوتبال العین امارات و سپاهان ایران برابر هم به میدان رفتند که در پایان تیم العین با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود سپاهان ایران را شکست داد.

در این دیدار که در ورزشگاه خلیفه بن زاید شهر العین امارات و با قضاوت "هیرویوشی تاکایاما" ژاپنی برگزار شد، خوزه ساند (43-پنالتیو 72) گل‌های برتری تیم العین را به ثمر رساند.

با این نتیجه تیم سپاهان ایران با 8 امتیاز همچنان در رده دوم گروه باقی ماند و برای صعود به مرحله حذفی این مسابقات باید امیدوار باشد تیم پاختاکور ازبکستان در زمین تیم الشباب عربستان امتیاز کسب کند تا به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا شود.

البته بازی رفت تیم‌های پاختاکور ازبکستان و الشباب عربستان در شهر تاشکند با برتری 3 بر یک الشبابی‌ها همراه بود. تیم پاختاکور در حالی باید در دیدار امشب برابر تیم الشباب که برای صعود تنها به پیروزی نیاز دارد به میدان برود که با شکست سپاهان، صعودش به مرحله بعدی این مسابقات محرز شده است.

در حال حاضر در جدول رده بندی گروه C لیگ قهرمانان آسیا، تیم پاختاکور ازبکستان با یک بازی کمتر و 9 امتیاز راهی مرحله بعد این مسابقات شد، تیم سپاهان با 8 امتیاز در رده دوم قرار دارد. الشباب عربستان با 7 امتیار و یک بازی کمتر در رده سوم قرار گرفته و العین امارات هم با همین امتیاز در رده چهارم ایستاده است.