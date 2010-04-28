دولت در سفر خود به گلستان توجه ویژه ای به ورزش داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت شامگاه سه شنبه در نشست با جامعه ورزشی در استانداری افزود: در چهار سال گذشته امکانات ورزشی نسبت به دوره های قبل سه برابر شده است اما نیاز مردم استان بالاتر از این امکانات است.

وی اظهار داشت: در حوزه های مختلف ورزشی به ویژه ورزش بانوان در استان باید کارهای تازه ای صورت گیرد و با حفظ احکام اسلامی و احکام دینی ایرانی و بومی، بانوان می توانند در تمام عرصه ها حضور داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: اگر نگاهمان به ورزش همچنان به بودجه های دولتی باشد، مسائل رفع نمی شود و باید با جذب سرمایه گذار خارجی، مشکل اسپانسر در تیمها حل شود.

استاندار گلستان از تشکیل کمیته ای در معاونت برنامه ریزی استان برای جذب یک درصد اعتبارات دستگاه های دولتی به امر ورزش خبر داد.

قناعت بیان داشت: سلامت در گرو ورزش تامین می شود و در نظام اسلامی نیز تعاریف جدید برای ورزش ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به ورزش موجب رشد و بالندگی می شود و باید موانع فراروی توسعه ورزش در استان برداشته شود.