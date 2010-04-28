آزیتا رصافی، تهیه‌کننده مستندهای "روبان قرمز" و "خاک‌های نرم کوشک" به خبرنگار مهر گفت: مستند "روبان قرمز" در هشت قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی بیژن شکرریز به سفارش گروه مستند شبکه یک تهیه می‌شود. در این برنامه سعی می‌کنیم با هدف اطلاع‌رسانی شفاف و فرهنگ‌سازی با رویکردی جدید به موضوع ایدز بپردازیم. علاوه بر آن آثار مختلف روانی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: مستند "خاک‌های نرم کوشک" در پنج قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی بیژن شکرریز و به سفارش گروه مستند شبکه یک تهیه می‌شود. این مستند بر اساس کتاب "خاک‌های نرم کوشک" نوشته سعید عاکف تهیه می‌شود. این کتاب یکی از پرفروشترین کتاب‌های حوزه دفاع مقدس است و تاکنون هشتاد بار تجدید چاپ شده است.

این تهیه‌کننده خاطرنشان ساخت: این مستند به زندگی و رشادت‌های شهید عبدالحسین برونسی از بزرگمردان دفاع‌مقدس و خاطرات خانواده و همرزمانان او می‌پردازد. تلاش می‌کنیم مستند "خاک‌های نرم کوشک" برای پخش در هفته دفاع مقدس آماده می‌شود. طراح این برنامه هادی بهزادی است.

رصافی درباره تولید برنامه "مشاهیر تهران" گفت: این برنامه در 52 قسمت به سفارش گروه اجتماعی شبکه تهران تهیه می‌شود. کارگردانی 26 قسمت از این مجموعه به عهده من و 26 قسمت دیگر را بیژن شکرریز می‌سازد. تهیه‌کنندگی این مستند را محمود اسعدی بر عهده دارد و قرار است از 15 خردادماه پخش آن شروع شود. در این برنامه علما، اندیشمندان، هنرمندان و بزرگانی که در همایش چهره‌های ماندگار در سال‌های اخیر معرفی شده‌اند، می‌پردازد.