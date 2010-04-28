قول تاسیس خانه گرافیک را از شهرداری گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید مثقالی، رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک در مراسم بزرگداشت روز جهانی گرافیک که شب گذشته، هفتم اردیبهشت در خانه هنرمندان برگزار شد، گفت: ما در مذاکراتی که با معاونت فرهنگی شهرداری داشته‌ایم توانسته‌ایم قول در اختیار گرفتن ساختماتی برای تاسیس خانه گرافیک را از آنها بگیریم.

وی در مورد اهمیت تاسیس چنین مکانی عنوان کرد: در صورتی که این کار انجام شود، از خانه گرافیک می‌توانیم به عنوان محل دائمی نمایشگاه‌ها و جلسات انجمن استفاده کنیم و دست ما برای تاسیس کتابخانه‌ تخصصی گرافیک نیز باز خواهد بود.

مثقالی سپس از برگزاری نمایشگاه‌های سالیانه انجمن گرافیک خبر داد: قصد سازمان دادن به یک نمایشگاه سالانه را داریم. ساختار نمایشگاه سالانه انجمن و نمایش کارهای همکارانمان در دیگر کشورها از اهدافی است که به دنبال تحقق آن هستیم. این نمایشگاه سالانه در هفته سوم آبان و همزمان با اجلاس انجمن خواهد بود که به نمایش آثار اعضا و برخی از گرافیست‌های کشورهای دیگر اختصاص دارد.

وی تمرکز بر انتشار کتاب‌های پژوهشی گرافیک را بخش دیگری از اهداف انجمن ذکر کرد: با انتشار چند کتاب از جمله اصول گرافیک، اصول تایپوگرافی و اصول مدیریت هنری قصد داریم بخش انتشارات خود را گسترش دهیم. البته چون گرافیک متحرک که یکی از رشته‌های مهجور در ایران است، هنوز مورد توجه قرار نگرفته کتابی به همراه DVD آموزشی نیز در این حوزه منتشر می‌کنیم.

وی در ادامه به ساخت DVDهای آموزشی دیگر در زمینه گرافیک اشاره کرد: درحال تدارک برای تهیه DVD از طراحان برتر گرافیک دنیا هم هستیم تا همزمان با نمایشگاه سالانه بتوانیم به علاقه‌مندان ارائه دهیم.

مثقالی همچنین در مورد امکانات رفاهی اعضای انجمن گفت: در زمینه مسائل رفاهی مثل گرفتن امتیاز برای کارت عضویت فعالیت‌هایی درحال انجام است تا اعضا بتوانند با ارائه این کارت در برخی از مکان‌ها از تخفیف استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در توافق با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیمه اعضا نیز مورد توجه قرا گرفته است، افزود: موضوع حق عضویت بسیار مهم است چون برای اجرای طرح‌هایمان نیاز مبرم به این حق عضویت‌ها داریم.

این گرافیست در مورد بازسازی سایت انجمن ابراز داشت: سایت انجمن را بازسازی کردیم تا بتوانیم تلاش‌های جامعه گرافیک را پوشش دهیم. این سایت می‌تواند در اطلاع رسانی در سطح جهانی کمک کند.

تهمتن امینیان، از اعضای هیئت مدیره انجمن گرافیک در دنباله مراسم به توضیح بخش‌های مختلف سایت جدید پرداخت: هدف از ساختار جدید سایت ایجاد ارتباط دائمی میان اعضا، آموزش و کاریابی گرافیست‌ها است. برای همین دسترسی آزاد عموم به سایت و ایجاد صفحات اختصاصی برای تک تک اعضا را در آن تدارک دیدیم.

به گفته وی از این پس ماهانه دو نمایشگاه مجازی در سایت برگزار خواهد شد که شامل نمایش آثار گرافیست‌های خارجی و طراحان غیر عضو انجمن است. علاوه‌براینکه قرار است گنجینه گرافیک در بخشی با عنوان موزه گرافیک به نمایش درآید.

پس از این توضیحات، دومین جوایز "نشان اردیبهشت" اهدا شد. مریم کهوند به عنوان سرپرست این دوره جایزه نشان اردیبهشت در مورد دلایل برگزاری چنین مسابقه‌ای گفت: دو سال قبل انجمن تصمیم گرفت در یک فراخوان از محققان و گرافیست‌ها دعوت کند تا فعالیت‌های پژوهشی خود را به رقابت بگذارند و ما بتوانیم از مجموع آن کتابی منتشر کنیم که این کتاب هم در پاییز سال گذشته انتشار یافت.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای دومین دوره از شهریور 88 آغاز و در دی ماه همان سال فراخوان منتشر شد که در نهایت 12 اثر از ثمینه حدادی، علی اصغر حسینی، مریم حق پرست، مجتبی دلخوشیان، مرجان زاهدی، سوده عشقی، محمدعلی کریمی‌پور، نازنین گلزن، فاطمه نادری، فریده یاحقی و علیرضا نادری برای چاپ در کتاب اردیبهشت انتخاب شد.

در ادامه با حضور فرشید مثقالی و سرژ آواکیان به برندگان دور اول و دوم، نشان اردیبهشت اعطا شد.

سعید باباوند در بخش تالیف و مریم کهوند در بخش ترجمه که هنوز نشان‌های خود را از دور اول دریافت نکرده بودند، به عنوان برندگان دور اول شناخته شدند.

علی اصغر حسینی و فاطمه نادری لوح تقدیر و مرجان زاهدی و علیرضا یزدانی هم جوایز بخش ترجمه و تالیف را از آن خود کردند.

همچنین پیش از آغاز مراسم اعضای انجمن در حیاط خانه هنرمندان دور یکدیگر جمع شدند و عکس گروهی گرفتند.