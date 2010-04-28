محمدرضا وصفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه حضور کشورهای خارجی در این نمایشگاه گفت: حضور این کشورها یا در قالب بنگاههای نشر و تجارشان است و یا به صورت موسسات رسمی و علمیشان است که در این بخش سازمانهای بینالمللی حاضراند.
کتابهای زرد خارجی در نمایشگاه کتاب تهران جایی ندارند
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران با تاکید بر علمی بودن کتابهای ناشران خارجی به عنوان شرط حضور آنها در این نمایشگاه افزود: ناشرانی که کتابهای زرد و عامهپسند و یا کتابهای خیلی عمومی منتشر میکنند، در نمایشگاه کتاب تهران جایی ندارند.
وی گفت: این کتابها در دو بخش عرضه میشود بخشی که مورد حمایت یارانهای دولت است که در آن حدود 30 هزار عنوان کتاب چاپ اول که عمدتاً هم در سال 2010 منتشر شدهاند، عرضه میشوند.
وصفی با اشاره به بخش دوم عرضه کتابهای خارجی در نمایشگاه تهران، اضافه کرد: در بخش عرضه مستقیم دولت سیستم حمایتیاش را با کاستن از هزینه ناشران خارجی اعمال میکند؛ در این بخش کتابها که سال انتشار آنها باید 2005 به بعد باشد، با تخفیفهای ویژهای به فروش میرود.
تخفیف 90 درصدی به برخی ناشران خارجی
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران از تخفیف 90 درصدی به برخی ناشران خارجی در زمینه اجارهبهای غرفههایشان خبر داد و درباره دلیل این کار هم گفت: ما به ناشران خارجی در بخش کتابهای درسی متذکر شدهایم که چناچه در عرضه کتابهایشان 50 درصد تخفیف بدهند، 90 درصد از اجارهبهای غرفهشان را کم میکنیم.
وی با بیان اینکه "25 هزار مترمربع از فضای مصلی به بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران اختصاص یافته است" این اتفاق را در خاورمیانه و حتی شرق جهان بینظیر توصیف کرد و افزود: از مصر گرفته تا چین هیچ نمایشگاهی این میزان از فضای خود را به ناشران خارجی اختصاص نمیدهد.
فضای نمایشگاهی چینیها
وصفی با تاکید بر اختصاص حدود 100 متر مربع از فضای مصلی به ناشران چینی با توجه به درخواست آنها، گفت: سعی کردیم حداکثر فضای ممکن را به این مجموعه از ناشران چینی بدهیم.
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران از مدیریت یکپارچه ناشران خارجی با توجه به زبان آنها خبر داد و گفت: ناشران آلمانی زبان، فرانسوی زبان و نیز روسیه و چین یکپارچهاند و در این مجموعه بیش از 100 ناشر فعالیت دارند اما در حوزه ناشران انگلیسیزبان اینگونه نیست و ما سیستم یکپارچهای نداریم.
وی با اشاره به حضور ناشرانی از 90 کشور در نمایشگاه از جابجایی برخی از آنها که اسامیشان هم اعلام شده است، خبر داد اما به اسامی کشورهای حذف و یا اضافه شده اشارهای نکرد.
مشکلی با گمرک نداشتهایم
وصفی از همکاری سازمانهای کشتیرانی و هواپیمایی و سیستم ریلی و زمینی برای ورود محموله کتابهای ناشران خارجی ابراز رضایت کرد و با بیان اینکه "نخستین محموله کتب خارجی بهمن ماه 88 وارد نمایشگاه شده است" از ورود چند محموله دریایی دیگر از کشورهای مختلف به کشور و تخلیه آنها در بندرعباس و انتقالشان به تهران در روزهای اخیر خبر داد.
رئیس بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران درباره میزان همکاری گمرک در این زمینه هم گفت: تاکنون مشکلی نداشتهایم و در زمینه کتابهای علمی هم با وزارتخانههای بهداشت و علوم هماهنگی های لازم را انجام دادهایم و مطمئناً امسال مانند سال گذشته نخواهد بود و بعید میدانم مشکلی در این زمینه پیش بیاید.
