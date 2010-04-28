انتشار ترجمه کردی "گاوخونی" در عراق

مریوان حلبچه‌ای مترجم کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: حدود 6 سال پیش این رمان کوتاه را به کردی برگردانده بودم که به خاطر مشکلاتی که نشر در کردستان عراق دارد، این کار تاکنون میسر نشده بود و چندی پیش ترجمه کردی کتاب در 1000 نسخه توسسط انتشارات "خانه ترجمه (ده‌سگای وه‌رگیران) در سلیمانیه عراق منتشر شد.

وی همچنین از ترجمه فیلمنامه "گاوخونی" (نوشته بهروز افخمی) به زبان کردی و انتشار آن در آینده نزدیک خبر داد.

گاوخونی مشهورترین اثر مدرس‌صادقی است که آذر 1360 و حدود یکسال پس از آغاز جنگ ایران و عراق نوشته و دو سال بعد (1362) توسط نشر نو منتشر شد. این رمان چند سال بعد به انگلیسی هم ترجمه و در سال 1996 در آمریکا منتشر شد. بهروز افخمی سال 1381 از روی این رمان فیلمی ساخت که دو سال بعد در جشنواره فیلم کن به نمایش در آمد.

حلبچه‌ای در ادامه به پروژه ترجمه کردی تعدادی از آثار داستان‌نویسان ایرانی اشاره کرد و گفت: این کار را با ترجمه داستان‌هایی از صادق هدایت شروع کرده‌ام و هم اکنون در حال ترجمه داستان‌هایی از غلامحسین ساعدی، هوشنگ گلشیری، صادق چوبک، بهرام صادقی، علی خدایی، مصطفی مستور، زویا پیرزاد، ابوتراب خسروی و شهریار مندنی‌پور هستم.