علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرح وظایف وزارت علوم به طور مشخص بحث آموزش فنی و حرفه ای آورده شده که بر اساس آن وزارت علوم اقدام به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی کرده است. این دانشگاه با هدف راه اندازی تربیت تکنیسین و کاردان تأسیس شد و توانست بر اساس اهداف موفق عمل کند. از سوی دیگر در شرح وظایف آموزش و پرورش نیز آموزشهای فنی و حرفه ای و تربیت مربی برای آموزشکده های فنی و حرفه ای وجود دارد.

وی اظهار داشت: از زمانی که دوره های کاردانی پیوسته شکل گرفت ما شاهد توسعه آموزشکده های فنی و حرفه ای با امکانات خوب در آموزش و پرورش بودیم.

اعتقاد ما ادغام آموزش و پرورش، علوم و آموزش پزشکی است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این در حالی است که اعتقاد ما به یکپارچگی در آموزش کشور است و بر همین اساس بحث ادغام وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم علوم در مجلس هفتم و هشتم مورد بررسی قرار گرفت و همچنان مورد مطالعه است اما به دلیل اینکه در وزارت علوم و آموزش و پرورش هنوز شرایط لازم به وجود نیامده این طرح را تا کنون به صحن مجلس ارائه نکرده ایم.

دولت حق ندارد قسمتی از آموزش را به وزارت کار محول کند

وی با اشاره به بحث محول شدن آموزشهای فنی و حرفه ای به وزارت کار گفت: ما در مجلس با این طرح مخالف هستیم اینکه سازمان مهارت در وزارت کار تشکیل شود بد نیست اما دولت حق ندارد که قسمتی از شرح وظایف آموزش و پروش و علوم را جدا کند و به سازمان مهارت واگذار کند و ما با این بخش از طرح کاملا مخالف هستیم. اگر دولت این تصمیم را دارد باید به صورت لایحه به مجلس بدهد تا مجلس بازنگری کند.

عباسپور با تأکید بر اینکه وزارت کار باید بر روی مهارت متمرکز شود گفت: وزارت کار اعلام می کند که بحث اشتغال مسئولیت ما نیست و این مسئله را به وزارت تعاون محول کرده است از این رو به نظر می آید با محول کردن این وظیفه، وزارت کار به دنبال وظیفه و کاری برای خود می گردد.

وی با بیان اینکه معتقد است آموزش پزشکی نیز باید از وزارت بهداشت جدا و به وزارت علوم محول شود تا آموزش به صورت یکپارچه در بیاید افزود: وزارت کار باید روی نظارت مهارت کارگران و آموزشهای عملی و به آنچه در شرح وظایف خود آمده دقت کند نه اینکه مانند وزارت علوم و آموزش و پرورش به کار آموزش مشغول شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تصمیم آموزش و پرورش در خصوص حذف پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای گفت: چندی پیش سازمان بازرسی کل کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طی گزارشی به وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که پذیرش دانشجو در فنی حرفه ای برخلاف قانون است.

وی افزود: این در حالی است که ما معتقدیم دوره های کاردانی و ظرفیت آموزشکده های فنی و حرفه ای در جهت آموزش عالی فراتر از دبیرستان در آموزش و پرورش فراهم شده و آموزش موثر و خوبی نیز در این زمینه ایجاد شده است. از سوی دیگر در گزارش سازمان بازرسی نیز پیشنهاد شده است که آموزش و پرورش باید ظرف پنج سال به تدریج پذیرش دانشجوی آزاد را در فنی و حرفه ای به صفر برساند. بنابراین بحث انحلال مطرح نشده لذا با انحلال آموزشکده های فنی و حرفه ای مخالف هستیم.

عباسپور اظهار داشت: حرکت برای به صفر رساندن ظرفیت آموزشکده های فنی و حرفه ای ضربه های سنگینی را به این دوره ها در دبیرستان وارد کرده و اولیا تلاش می کنند فرزندانشان به این دوره ها وارد نشوند در حالیکه پیش از این فارغ التحصیلان آموزشکده های فنی و حرفه ای به راحتی به کار گمارده می شدند.

وی با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفه ای امروزه یکی از آموزشهای مهمی است که در اغلب کشورها به آن توجه می شود و در قطعنامه های بین المللی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: این حرکت باید هرچه سریعتر جبران شود در غیر این صورت ما خود را موظف می دانیم که وارد شویم و از ضرری که وارد می شود جلوگیری کنیم.

دانشگاه پیام نور نمی تواند از عهده پذیرش فنی حرفه ای ها بر بیاید

رئیس کمیسیون درباره جایابی هایی دانشجویان فنی و حرفه ای آموزش و پرورش در دانشگاههای وزارت علوم به مهر گفت: ما این جایابی ها را نیز موثر نمی دانیم. می خواهند تعدادی از دانشجویان فنی و حرفه ای را در دانشگاه پیام نور جایابی کنند در حالیکه پیام نور نمی تواند از عهده آن بر بیاید. دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکلات زیادی در این دانشگاه دارند از این رو این دانشگاه نمی تواند دانشجویان فنی و حرفه ای را نیز تحت پوشش قرار دهد.

وی تأکید کرد: لذا منطقی و عادلانه نیست که در این مقطع ظرفیت آموزشکده های فنی و حرفه ای را حذف کنیم در حالیکه دانش آموزی سه سال قبل انتخاب رشته کرده و امیدوار بوده که راه برای ورود به آموزش عالی در فنی و حرفه ای باز است.

عباسپور با بیان اینکه خانواده ها نگران آینده فرزندان خود در این دوره ها هستند به مهر گفت: در این زمینه نباید عجولانه رفتار شود و این روند به صلاح نیست لذا تقاضای ما این است که در این تصمیمگیری ها با مجلس مشورت شود.

وی ابراز امیدواری کرد هر سریعتر آموزش و پرورش نسبت به حذف پذیرش دانشجو تجدید نظر کند و اگر برنامه ای دارد با مطالعه و سنجیده و مشورت با وزارت علوم و طی مدت مشخص آن را انجام دهد وضعیت دانش آموزان را بررسی کنند و به نحوی حرکت کند که به علاقه دانش آموزان برای ورود به هنرستان و فنی و حرفه ای در دبیرستان لطمه ای وارد نشود.