پیامد تهدید اتمی آمریکا نابودی کل جهان است/ همه از اوباما ناراضی اند

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا بزودی برگزار خواهد شد و این بار هم بین نامزدهای کنگره بحثهای داغی در حال وقوع است. هفته گذشته "مارسی وینوگراد" یکی از این نمایندگان از ایالت کالیفرنیا سیاستهای "جین هارمن" رقیب خود از همین ایالت را در خصوص خاورمیانه، فلسطین و در عین حال حمایت از رژیم اسرائیل به باد انتقاد گرفت.

با عنایت به اهتمام وی به مسائل خاورمیانه، دیدگاهش را درباره اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در پراگ در خصوص ایران و تهدید به حمله اتمی را جویا شدیم.



وی در این باره می گوید: من مطمئن نیستم که بسیاری در آمریکا از موضع اخیر رئیس جمهورشان در ارتباط با "نخستین حمله" اطلاعی داشته باشند یا پیامدهای آن را برای نابودی جهان بفهمند.



وینوگراد در ادامه به تبلیغات ضد ایرانی در دوره ریاست جمهوری جرج بوش و تاثیر آن بر افکار عمومی اشاره کرد و ضمن تائید تاثیر این تبلیغات و معرفی ایران به عنوان تهدید در افکار عمومی مردم آمریکا، افزود: به نظر من در حالی که آمریکا خود به دنبال تحقیقات برای تسلیحات هسته ای نوین است نمی تواند جهان عاری از تسلیحات را تبلیغ کند که این خودستایی است. با توجه به تاریخ خونین دخالت نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و پاکستان، حساسیت جمهوری اسلامی به امنیت خود قابل درک است، اما بسیاری از آمریکایی ها این را درک نمی کنند.



این فعال سیاسی در آمریکا درباره تغییر در مواضع اوباما نسبت به اظهاراتش در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز می گوید: البته اوباما درباره خروج از عراق و انتقال نیروهای نظامی به افغانستان شفاف بود، اما من موافق این گفته هستم که مواضع وی به راست نزدیک شده است.

وی می گوید: البته نمی خواهم جنون نظامیگری را توجیه کنم تنها می خواهم اذعان کنم که مردم آمریکا پس از سیاستهای غلط بوش ناامیدانه به تغییر واقعی ایمان داشتند و ما چشمهای خود را به اظهارات جنگ طلبانه اوباما بستیم و وی انتخاب شد. زمانی که وی انتخاب شد باید می دانست که راه حل نظامی برای افغانستان وجود ندارد. در حالی که اقتصاد آمریکا دچار مشکلات زیادی در حوزه شغل، مسکن و بودجه آموزشی شده است و وی ممکن است دیر یا زود به این نتیجه برسد.



این نامزد کنگره از ایالت کالیفرنیا در ادامه به از دست رفتن موقعیت اوباما در بین مردم آمریکا اشاره می کند و می گوید: راست ها از اوباما متنفر هستند و چپ ها هم به دلیل احتمال قدرت یابی راست ها برای انتقاد از وی اکراه دارند. کشور ما عمیقاً دچار دوگانگی شده و ای کاش رئیس جمهوری ما به سرعت از این پیروزی برای یک تغییر واقعی استفاده می کرد و اقتصاد دائم جنگی را بسوی یک اقتصاد جدید سبز پیش می برد، اما در نهایت باید گفت که یک نفر نمی تواند به تنهایی تمامی این تغییرات را ایجاد کند و برای آن نیاز به جنبش های خیابانی است.



این نامزد کنگره آمریکا که خود را یهودی وغیر صهیونیست معرفی می کند در پاسخ به این پرسش مهر که دلایل تغییر مواضع اوباما و اینکه گروههای فشار نظیر لابی رژیم اسرائیل چه مقدار در آن نقش دارد اینگونه اظهار نظر می کند: من خودم از بنیانگذاران سازمان "یهودیان لس آنجلس برای صلح" هستم و این سازمان با وجود کوچکی کمک های زیادی به فلسطینی ها و از بین بردن آثار سیاست های مخرب اسرائیل صورت داده، اما سازمان ما با نقشی که "کمیته امور آمریکا اسرائیل" موسوم به "ایپک" به عنوان لابی اسرائیل در کنگره ایفا می کند و با اقدامات آن در تعیین سیاست خارجی آمریکا موافق نیست. کاندیداها و مقام هایی که در آمریکا انتخاب می شوند از انتقاد از اسرائیل ترس دارند. آنها می ترسند که مورد حمله قرار گرفته یا از سمت خود کنار گذاشته شوند. زمانی که من انتقاد می کنم آنها اعتقاد دارند که این جرات من برگرفته از یهودی بودن من است و به این دلیل است که من می توانم انتقاد کنم و آنها نمی توانند چیزی بگویند. اما این سکوت بی عدالتی ها را در اذهان ثبت می کند و تبدیل به محفل شری برای پیامدهای غیرعادلانه برای تمامی طرفها از جمله ایران می شود. با توجه به این حقیقت که اسرائیل درباره تهدید ایران زیاد صحبت می کند این به دلیل توجیه سیاست های تند خود است.



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مصاحبه : حسین امیری