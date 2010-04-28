اختلاف در ارتش و ساختار دیپلماتیک انگلیس بخاطر افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، طرح های بحث برانگیز درباره نقل مکان نظامیان انگلیسی از ولایت هلمند به مقر طالبان در ولایت قندهار و اروزگان اختلافاتی را در میان مقامات ارتش انگلیس و ساختار دیپلماتیک این کشور به همراه داشته است.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می نویسد: نقل و انتقال نظامیان از ولایت هلمند به قندهار به عنوان بخشی از استراتژی ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان برای پیروزی در جنگ پیش از انجام مذاکرات با عناصر طالبان است.

به نوشته ایندیپندنت، اگرچه دو نفر از عالی رتبه ترین فرمانده های انگلیس در افغانستان از برنامه نقل و انتقال نظامیان از ولایت هلمند به قندهار حمایت کرده اند، "مارشال سر جاک استیراپ" فرمانده کارمندان دفاعی نیروی هوایی بریتانیا این اقدام را اشتباهی محض خوانده است.

در همین حال ژنرال "سر دیوید ریچاردز" رئیس ارتش بریتانیا گفته است که باید با دقت و بصیرت بیشتر این موضوع را بررسی کنیم. همچنین در پایان هفته گذشته در نشست وزرای خارجه ناتو در شهر تالین پایتخت استونی پیشنهاد انتقال نظامیان به ولایت قندهار بررسی شد اما در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی انگلیس هنوز هیچ اظهارنظر رسمی در این باره ایراد نشده است.

بر اساس این گزارش، قندهار یکی از مراکز اصلی فرماندهی طالبان در افغانستان محسوب می شود و به سبب واقع شدن در جنوب این کشور و نزدیکی به مرز پاکستان مکانی امن برای طالبان محسوب می شود از همین رو ناتو از مدتها قبل یکی از مراکز فرماندهی خود در افغانستان را به این منطقه منتقل کرده است.

آمریکا در فروردین ماه خود را برای عملیات قندهار که دومین عملیات بزرگ نیروهای ائتلاف در افغانستان محسوب می شود آماده می کرد که در تاریخ 23 فروردین آتش گشودن نیروهای آمریکایی به سوی یک اتوبوس حامل شهروندان افغان در این ولایت و کشته شدن چهار نفر در این حادثه سبب شد تا کابل نسبت به این موضوع جبهه بگیرد.