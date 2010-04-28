رقابت های روز جهانی کودک در حکم انتخابی تیم های کشتی نوجوانان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی روز جهانی کودک با نام شهید حسین فهمیده تیرماه و به میزبانی کرج در رده سنی نوجوانان برگزار می شود.

کادر فنی تیم های کشتی آزاد وفرنگی نوجوانان که تا زمان آغاز این مسابقات یک دوره رقابت های قهرمانی کشور و مسابقات انتخابی را برگزار کرده اند این مسابقات بین المللی را ملاک اصلی خود برای انتخاب ملی پوشان اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا قرارداده اند.

با نظر کادر فنی این تیم ها در هر رشته حدود 70 کشتی گیر جواز شرکت در جام شهید حسین فهمیده را کسب کرده اند تا به پیکار با رقبای خارجی بپردازند و بهترین ها راهی بانکوک شوند.

رقابت های کشتی نوجوانان قهرمانی آسیا مرداد ماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود.