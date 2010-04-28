50 هزار تن دانه روغنی کلزا در فصل زراعی جاری تولید می شود

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در حال حاضر وضعیت مزارع کلزا مازندران در مناطق کوهستانی در مرحله گلدهی و تشکیل غلاف و در مناطق میان بند در مرحله برکردن دانه است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت مزارع کلزا در مناطق دشت و اراضی زود کاشت در مرحله تغییر رنگ و رسیدگی و اراضی دیرکاشت در مرحله پرکردن دانه است.

ابطالی افزود : پیش بینی می شود با توجه به آغاز برداشت محصول کلزا استان از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه امسال از مجموع 31 هزار و 312 هکتار اراضی کلزاکاری این استان بالغ بر 50 هزار تن دانه روغنی کلزا استحصال شود.

وی وجود علفهای هرز شلمبیک و خردل وحشی در مزارع کلزا را یکی از مشکلات مهمی دانست که برداشت را دچار اختلال کرده دانست که موجب افزایش درصد رطوبت و مواد خارجی خواهد شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه کشاورزان در این خصوص با انجام مبارزه بیولوژیکی در حال انهدام علفهای هرز فوق هستند.

ابطالی گفت: در راستای زراعت محصول کلزا در استان مقدار چهار هزار و 134 تن کود سرک علیه علف های هرز در سطح 16 هزار و 667 هکتار توزیع و مبارزه با آفات نیز در سطح 16 هزار و 441 هکتار و علیه بیماری اسکلروتینیا در سطح سه هزار و 305 هکتار انجام گرفت.



