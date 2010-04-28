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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۵۳

در مازندران؛

50 هزار تن دانه روغنی کلزا در فصل زراعی جاری تولید می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد که امسال 50 هزار تن دانه روغنی کلزا از سطح اراضی کشاورزی استان برداشت شود.

یحیی ابطالی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: در حال حاضر وضعیت مزارع کلزا مازندران در مناطق کوهستانی در مرحله گلدهی و تشکیل غلاف و در مناطق میان بند در مرحله برکردن دانه است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت مزارع کلزا در مناطق دشت و اراضی زود کاشت در مرحله تغییر رنگ و رسیدگی و اراضی دیرکاشت در مرحله پرکردن دانه است.

ابطالی افزود : پیش بینی می شود با توجه به آغاز برداشت محصول کلزا استان از اواخر دهه دوم اردیبهشت ماه امسال از مجموع 31 هزار و 312 هکتار اراضی کلزاکاری این استان بالغ بر 50 هزار  تن دانه روغنی کلزا استحصال شود.

وی وجود علفهای هرز شلمبیک و خردل وحشی در مزارع کلزا را یکی از مشکلات مهمی دانست که برداشت را دچار اختلال کرده دانست که موجب افزایش درصد رطوبت و مواد خارجی خواهد شد.

وی بیان کرد: خوشبختانه کشاورزان در این خصوص با انجام مبارزه بیولوژیکی در حال انهدام علفهای هرز فوق هستند.

ابطالی گفت: در راستای زراعت محصول کلزا در استان مقدار چهار هزار و 134 تن کود سرک علیه علف های هرز در سطح 16 هزار و 667 هکتار توزیع و مبارزه با آفات نیز در سطح 16 هزار و 441 هکتار و علیه بیماری اسکلروتینیا در سطح سه هزار و 305 هکتار انجام گرفت.
 
 

کد مطلب 1072555

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