370 مددجو در سال گذشته از زندانهای مازندران آزاد شدند

علی اکبر غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این افراد مددجو با حمایت خیرین استان و کمکهای نهادهای حمایتی و مساعدت های بانکهای عامل و مسئولین ستاد دیه مازندران زمینه آزادی 371 نفر فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: 26 میلیارد و 751 میلیون ریال تسهیلات بلند مدت بدون بهره برای آزادی این زندانیان در نظر گرفته شده تا به آغوش گرم جامعه اجتماعی خود بازگردند.

به گفته غفاریان، از تعداد زندانیان آزاد شده قریب به 103 نفر با دریافت تسهیلات کم بهره به میزان 16 میلیارد ریال از بانک های عامل و 44 نفر با مبلغ بدون بهره یک میلیارد و 930 میلیون ریالی از سوی کمیته امداد تسهیلات لازم دریافت و به آغوش خانواده بازگشتند.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 392 زندانی به جرم دیه و محکومیت های مالی در زندان های استان تحمل کیفر می کنند.

وی افزود: تعداد 102 نفر از این عده به جرم تصادف در رانندگی، 171 نفر به جرم چک و سفته و 111 نفر به جرم عدم پرداخت مهریه و نفقه در زندان هستند.

غفاریان ابراز امیدواری کرد: با تسهیلات اعتباری 55 میلیارد ریال از سوی ستاد مرکزی دیه کشوری برای آزادسازی زندانیان و حمایت های خیرین استان تعدادی از این افراد را که به علت ناتوانی از پرداخت دین در زندان هستند آزاد کنیم.