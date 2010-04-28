کشف سرطان مغز استخوان در یک مومیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان "لوئیس آبه" در بوئنوس آیرس برای اولین بار موفق شدند تصاویری سه بعدی از سه مومیایی مصری به دست آورند.

این تکنیک که با استفاده از دستگاه پرتونگاری مقطعی انجام می شود به دانشمندان اجازه می دهد که داخل بدن این مومیاییها را مشاهده کنند.

نتایج این بررسی نشان داد که یکی از این سه مومیایی مصری که قدمتی سه هزار ساله دارند مبتلا به نوعی سرطان مغز استخوان بوده است.

در این خصوص این محققان اظهار داشتند: ما موفق شدیم داخل بدن این اجساد را ببینیم و این سرطان را تشخیص دهیم."

براساس گزارش آنسا، این مومیاییها در سال 1888 کشف شدند و درحال حاضر در موزه علوم طبیعی "لا پلاتا" در آرژانتین نگهداری می شوند.