ادبیات ابزار مؤثر ترویج تفکر است

دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه ترویج تفکر تاچه اندازه نیازمند درک و به کارگیری شیوه‌های ادبی است؟ اظهار داشت: ما تفکری را می‌توانیم ترویج کنیم که ابزار ترویجش را داشته باشیم و بدون شک ادبیات یکی از مؤثرترین ابزار ترویج تفکر است. به طور کلی هنر در اینگونه موارد کارایی خوبی دارد و در میان آن ادبیات بیشتر. و شاهد من بر این مطلب آن است که ادبیاتی که در حال حاضر برای ما اهمیت دارند ، قابل توجه‌اند مثل آثار مولوی، نظامی ، سعدی و حافظ ، اینها همه محصول دوران اشعریت کشور ماست یعنی زمانی که کشور ما پیرو آیین اشعری بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بخشی از این ادبیات هم مربوط به اثرپذیری جامعه‌مان از تصوف است، یعنی رواج تفکر در جامعه‌مان است؛ چون الان که این ادبیات برای ما مورد توجه است هنوزهم ذهن عامه مردم ما و حتی ذهن خواص جامعه ما حالت اشعریت دارد زیرا ادبیات ما اشعری است. بنابراین اگر ما بخواهیم دیدگاه غیر اشعری را، یعنی دیدگاه فلسفی یا شیعی را در این زمینه ترویج کنیم احتیاج به یک ادبیات جدیدی داریم که بر این دیدگاه استوار شده باشد ولی متأسفانه چنین ادبیاتی نداریم. در کل می‌توانیم بگوییم بله ادبیات در ترویج یک فکر خیلی مؤثر است.

این محقق و پژوهشگر درمورد این سؤال که زمانی کامو می‌گفت تفکر هر زمان ادبیات زمان بعد است آیا این نظر را قبول دارید؟ گفت: من چیزهای محدودی که از کامو خوانده‌ام و این گفته را ندیدم. اما می توانم بگویم بله؛ چون تفکر یک دوره ذهن انسانی را مخصوصاً نسلهای جدید را شکل می‌دهد که بر اساس همین تفکر، ادبیات دوره بعد را به وجود می‌آورند. ما اگر نسلی با تربیت عقلانی بتوانیم به وجود آوریم مطمئناً یک ادبیات عقلانی هم در آینده خواهیم داشت.

این استاد فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یک حالت رواج عقلانیت 70-80 سال پیش در جامعه‌امان پیش آمد که مثلاً با آثار پروین اعتصامی و آثار برخی دیگر از شعرا روبرو شدیم که از آن احساسات و حالت اشعری گونه به یک نوع ادبیات عقلانی بازگشتند، ولی این دوام چندانی نیاورد. البته باز کم و بیش در میان شعرا هستند کسانی که این روش را در پیش گرفته‌اند.

یثربی در باره اینکه ادبیات تاچه اندازه خود می‌تواند موضوع تأملات نظری باشد؟ گفت: ادبیات از جهات مختلف می‌تواند مورد تأمل نظری قرار گیرد. یکی از جهات، همین اصول و قواعد آن است، دیگری از طریق نقد ادبیات به عنوان شاخه‌ای از هنر است و یکی هم از نظر محتوایی است که ادبیات به جامعه می‌دهد مثلاً آیا جامعه را عقل گرایی می‌کنند یا جامعه را خرافی بار می‌آورند و یا جامعه را جبرگرا می‌کنند. به هر حال ادبیات از جهات مختلف می تواند مورد تأمل نظری قرار گیرد.