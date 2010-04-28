"بیاض نظم کهن" در دست چاپ/ شعرای قدیم چهارمحال بختیاری در کتابی گرد آمدند

حمید رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نسخ و جُنگ‌هایی که اخیراً تصحیح کرده است، گفت: کتاب "بیاض نظم کهن" جُنگی است که متاسفانه به دلیل افتادگی و ناقص بودن ابتدا و انتهایش تاریخ دقیق آن مشخص نیست و تنها از تاریخی که در سرلوحه کتاب درج شده می‌توان حدس زد که مربوط به سال 771 هجری قمری باشد.

وی درباره اهمیت و جایگاه این نسخه افزود: در این جُنگ شعرهایی وجود دارد که نمونه‌های بسیار قدیمی از شعر فارسی محسوب می‌شوند چه دیوان‌هایی که چاپ شده و چه آنها که چاپ نشده است. امیرمعزی، منوچهری، انوری ابیوردی، مسعود سعد سلمان، ظهیر فاریابی، رابعه کعب قزداری و عثمان مختاری از جمله 30 شاعری هستند که اشعاری از آنها در این جُنگ وجود دارد.

این مصحح نسخ خطی ادامه داد: در برخی موارد اشعار نویافته‌ای وجود دارد از جمله درباره ظهیر فاریابی که در هیچ نسخه دیگری نیست. همچنین برخی تفاوت‌ها در اشعار موجود در این جُنگ با اشعار موجود در دیگر نسخ دیده می‌شود از جمله درباره عثمان مختاری.

رضایی اضافه کرد: من این کتاب 150 صفحه‌ای را تصحیح کرده‌ام و به همراه مقدمه و تعلیقات برای چاپ به انتشارات سخن سپرده‌ام که در مرحله حروفچینی است.

وی همچنین از کار بر روی تذکره‌ای درباره شاعران قدیم چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: عنوان این کتاب هم "تاریخچه دو قرن اخیر شعرا و عرفای چهارمحال و بختیاری" است و پیش از آن فقط تذکره‌ای به نام "مخزن‌الدرس" در این زمینه وجود داشت و در واقع تذکره‌ای جامع در معرفی شعرا و عرفای این خطه در دست نبود.

این مصحح نسخه‌های خطی افزود: جُنگ "تاریخچه دو قرن اخیر شعرا و عرفای چهارمحال و بختیاری" مشتمل است بر مقدمه‌ای درباره تاریخ و جغرافیای چهارمحال و بختیاری و ابوابی در شرح حال و نمونه اشعار شعرای این خطه که بر اساس شهرها و مناطق چهارمحال و بختیاری فصل‌بندی شده است.

رضایی گفت: این تذکره تمامی شاعران چهارمحال و بختیاری از ابتدا تا سال 1330 هجری شمسی را دربرمی‌گیرد که بیش از 150 شاعر هستند و از مشهورترین آنها می‌توان به عمان سامانی، دهقان سامانی، فرخی بروجنی، بیضاء دونقانی، قطه چهارمحالی و میرزا حبیب اصفهانی اشاره کرد. علاوه بر این شعرایی که نامشان در این کتاب جا افتاده بود، به آخر کتاب اضافه شده‌اند.

به گفته این مصحح نسخه‌های خطی کتاب "تاریخچه دو قرن اخیر شعرا و عرفای چهارمحال و بختیاری" هم در حال حاضر مراحل حروفچینی را می‌گذراند و به احتمال زیاد آن را هم انتشارات سخن چاپ می‌کند.