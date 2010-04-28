سند کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی استانها تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدحسن موسوی چلک صبح چهارشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی گلستان در گرگان افزود: تدوین این اسناد و اجرای مفاد آن بر اساس وظایف قانونی بوده و اجرای آن عاملی برای کاهش موازی‌کاری‌ها و استفاده از تمام ظرفیت‌های استان است.

وی خاطرنشان کرد: ریشه‌کنی آسیب‌های اجتماعی میسر نیست و از وجود آن به عنوان واقعیت تلخ اجتماعی باید یاد کرد.

وی اظهار داشت: زمانی که سند ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ابلاغ می‌شود، قریب به ۲۱ دستگاه در تدوین و اجرای آن همکاری دارند و این نمایانگر آن است که هیچ سازمانی به تنهایی از عهده انجام این کار بر نخواهد آمد.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور گفت: تفاوت شرایط فرهنگی و اولویت‌ها در سوق به سمت برنامه‌های بومی، منطقه‌ای و فراهم کردن بستر ورود به بخش دولتی تاثیرگذار بوده و این اصول در تغییر رویکرد صرفا سیاسی ـ‌ امنیتی به رویکرد اجتماعی ضروری است.

موسوی‌چلک یادآور شد: با مرور گذشته در می‌یابیم که به امر آسیب‌های اجتماعی کمتر پرداخته شده است، از این رو باید با تعدیل مداخلات روانی اجتماعی، برخوردهای نظامی و قضایی را در آخرین مرحله انجام داد.

وی بیان داشت: از آنجا که حجم فعالیت‌های صورت گرفته با حجم نیازهای موجود همخوانی ندارد، وضعیت اجتماعی در کشور به حد نگران کننده‌ای رسیده است.

وی با اشاره به سند تحول کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: این سند بر پایه ماده ۹۷ بر پیشگیری از بروز مشکلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازتوانی افراد دچار مشکل تنظیم شده است.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان بهزیستی کشور گفت: هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در استان گلستان ما را بر آن داشت تا در جهت اجرا هر اقدامی به صورت پایلوت، آن را از این استان آغاز کنیم.

مدیریت استراتژیک کنترل آسیب‌های اجتماعی، شناسنامه اجتماعی، برگزاری جشنواره ایده‌های اجتماعی در سه استان گلستان، اصفهان و خراسان‌رضوی از محورهای مورد بررسی در این کارگروه تخصصی بود.