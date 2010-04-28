  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۴:۳۲

با گذشت ده ماه/

وعده مسئولان برای تشکیل خانه سفال عملی نشده است

وعده مسئولان برای تشکیل خانه سفال عملی نشده است

تشکیل خانه سفال وعده‌ای بود که در نهمین دوسالانه سفال و سرامیک از سوی مسئولان هنرهای تجسمی مطرح شد اما با گذشت 10 ماه هنوز آن قول عملی نشده است.

بهزاد اژدری، رئیس انجمن سفال و سرامیک در مورد تشکیل خانه سفال به خبرنگار مهر گفت: این قولی بود که از سوی مدیر امور تجسمی به سفالگران داده شد اما هنوز خبری مبنی بر اقدام در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: بهرحال تعویض معاونت هنری و تغییراتی که در وزارت ارشاد روی داده، اجرای این روند را کند کرده است و ما همچنان منتظر عملی شدن این وعده هستیم.

اژدری سپس اظهار امیدواری کرد که بتوان با پشت سر گذاشتن مقدمات اداری، خانه سفال تاسیس شود.

محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در نهمین دوسالانه سفال و سرامیک که تیر ماه  88برگزار شد، از تاسیس خانه سفال و مرکز تحقیقی پژوهشی سفال به عنوان دستاوردهای نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران یاد و اظهار کرده بود: هدف ما این است تا سفال و سفالگری را توسعه دهیم.

کد مطلب 1072599

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها