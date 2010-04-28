وعده مسئولان برای تشکیل خانه سفال عملی نشده است

بهزاد اژدری، رئیس انجمن سفال و سرامیک در مورد تشکیل خانه سفال به خبرنگار مهر گفت: این قولی بود که از سوی مدیر امور تجسمی به سفالگران داده شد اما هنوز خبری مبنی بر اقدام در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: بهرحال تعویض معاونت هنری و تغییراتی که در وزارت ارشاد روی داده، اجرای این روند را کند کرده است و ما همچنان منتظر عملی شدن این وعده هستیم.

اژدری سپس اظهار امیدواری کرد که بتوان با پشت سر گذاشتن مقدمات اداری، خانه سفال تاسیس شود.

محمود شالویی، مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در نهمین دوسالانه سفال و سرامیک که تیر ماه 88برگزار شد، از تاسیس خانه سفال و مرکز تحقیقی پژوهشی سفال به عنوان دستاوردهای نهمین دوسالانه سفال و سرامیک ایران یاد و اظهار کرده بود: هدف ما این است تا سفال و سفالگری را توسعه دهیم.