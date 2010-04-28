زمان رفع اختلال اینترنت در کشور/ ابهام در دلیل قطع کابل دریایی

حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قطعی 20 درصد ارتباطات کشورمان که از مسیر کابل دریایی smw4 تامین می شد گفت: طبق ایمیلی که از شرکت سرویس دهنده دریافت کرده ایم تا فردا پنج شنبه این مشکل برطرف می شود و با توجه به حجم ترافیک پایین در روزهای پنج شنبه و جمعه در کشور امیدواریم روز شنبه اوضاع ارتباطی کشور به حالت عادی برگردد.

وی با تاکید بر اینکه دلیل قطع کابل دریایی smw4 تاکنون به ما اعلام نشده است اضافه کرد: در شرایط مشابه، گیر کردن لنگر کشتی به کابل دلیلی بر قطعی است و به نظر می رسد این بار نیز با این اتفاق مواجه شده باشیم.

کریمی با بیان اینکه قطع ارتباط این کابل دریایی، ارتباطات اینترنت تمامی کشورهای منطقه که از این مسیر سرویس دریافت می کنند را مختل کرده است گفت: همه این کشورها به نوعی با این مشکل روبرو هستند و با توجه به میزان ظرفیت موجود در کشورشان آن را لمس می کنند.

به گزارش مهر، بخشی از ارتباطات شبکه اینترنت کشور که از کابل دریایی (smw4 (sea-me-we4 گرفته می شود حدود دو هفته است با مشکل قطعی مواجه شده است.

گفته می شود منشا این قطعی در کشور ایتالیا است و به همین دلیل قطعی ارتباط و اختلال نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهایی که از این کابل دریایی سرویس می گیرند بروز پیدا کرده و تا زمانی که این قطعی برطرف نشود کندی سرعت اینترنت در کشور ادامه خواهد داشت.