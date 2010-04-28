به گزارش خبرنگار مهر، کارگاههای آموزشی نمایش رادیویی از روز شنبه 11 اردیبهشت تا روز چهارشنبه 15 اردیبهشتماه از ساعت 10 لغایت 13 در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. در این راستا روز شنبه کارگاه نمایشنامه نویسی رادیویی توسط محمدامیر یاراحمدی، روز یکشنبه کارگاه طنز رادیویی توسط مجید نظرینسب و روز دوشنبه کارگاه تهیهکنندگی نمایش رادیویی توسط ماهداد توکلی برگزار میشوند.
کارگاه کارگردانی و بازیگری نمایش رادیویی روز سهشنبه توسط علی عمرانی و کارگاه افکتوری در نمایش رادیویی توسط فرشاد آذرنیا روز چهارشنبه در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود. علاقمندان و دانشجویان جهت ثبت نام برای شرکت در این کارگاهها میتوانند تا آخر وقت اداری چهارشنبه هشتم اردیبهشتماه به خانه تئاتر و پنجشنبه نهم اردیبهشتماه به خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
هفتمین دوره جشنهای هفته تئاتر با دبیری جواد اعرابی از نهم تا 15 اردیبهشتماه توسط انجمنهای مختلف خانه تئاتر در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
کارگاههای آموزشی نمایش رادیویی طی پنج روز در هفتمین دوره جشنهای هفته تئاتر در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
