به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌تولید این اپیزود شروع شده و عوامل و بازیگران به زودی انتخاب می‌شوند. تصویربرداری اپیزود "یک نسیم خنک بهاری" هفته آینده در تهران شروع می‌شود.

اپیزود "غزلی که شیطان به نام من سرود" کار قبلی ترابی این روزها روی میز تدوین است. روح‌الله هاشمی تدوین را انجام می‌دهد، امیر رجبی موسیقی را می‌سازد و مهدی صادقی صداگذاری را برعهده دارد. تهیه‌کننده این مجموعه علی‌اکبر تحویلیان است.

مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" از شبکه تهران پخش می‌شود. امیرحسین ترابی پیشتر اپیزودهای "در تاریکی" و "آخر خط" از این مجموعه را کارگردانی کرده است.