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۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

تیراندازی جهانی معلولان -ترکیه

تیراندازان ایران یک مدال طلا و یک برنز کسب کردند

تیراندازان ایران یک مدال طلا و یک برنز کسب کردند

حاصل تلاش نمایندگان معلول تیم صدرای زیراب مازندران در روز نخست رقابت های جهانی تیراندازی کسب یک مدال طلا و یک برنز بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی تیراندازی از روز گذشته در آنتالیای ترکیه آغاز شده و تا 10 اردیبهشت نیز ادامه خواهد یافت. تیم صدرای زیراب نماینده ایران در این دوره از رقابت ها خواهد بود.

بر پایه این گزارش، در رشته تپانچه بادی ساره جوانمردی با 372 امتیاز و عالیه محمودی نیز با 346 امتیاز به ترتیب موفق به کسب مقام های اول و سوم این مسابقات شدند.

ورزشکاران معلول کشورمان در این دوره از مسابقات، با حریفانی از کشورهای سوئد، آلمان، کره جنوبی، چین، ژاپن، آمریکا، استرالیا، انگلستان، نیوزلند و اسلواکی به رقابت می پردازند.

رقابت های world cup ترکیه به دلیل کسب امتیاز ورودی مسابقات پارالمپیک 2012 لندن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 تیم ملی کشورمان در دور قبل این مسابقات موفق به کسب یک مدال طلا و نقره شده بود.

کد مطلب 1072613

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