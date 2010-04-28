3 میلیارد ریال غرامت به دامداران آذربایجان غربی پرداخت شد

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این میزان به 932 نفر از صاحبان لاشه های ضبطی استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در جهت حمایت از صنعت دامپروری و مرغداری استان و بالا بردن بهداشت عمومی جامعه و تامین بخشی از خسارات وارده به صاحبان لاشه های ضبطی دام و طیور از محل درآمدهای حاصل از کشتارگاه های استان در طول سال 88 بالغ بر یک میلیارد و 375 میلیون ریال به عنوان غرامت به صاحبان لاشه های ضبطی در کشتارگاه های دام و طیور استان (437 نفر مرغدار، 332 نفر گاودار و 82 نفر گوسفنددار) پرداخت شد.

دیلمقانی یادآور شد: از محل اعتبارات طرح ملی سل و بروسلوز همچنین بیماری مشمشه نیز بالغ بر یک میلیارد و 863 میلیون و 500 هزار ریال به عنوان غرامت به 81 نفر از صاحبان دامهای مبتلا به سل و بروسلوز گاوی و مشمشه اسب پرداخت شده است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در ضدعفونی بیش از 210 هزار خودرو در محل پستهای قرنطینه دامی استان خبرداد و بیان داشت: سال گذشته در جهت ضد عفونی خودروها بیش از 948 هزار لیتر محلول ضدعفونی رایگان استفاده شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را کاهش زمینه های آلودگی به ویروس بیماری آنفلوانزای فوق حاد طیور و به منظور پیشگیری از انتقال آلودگیهای محتمل از کشورهای همسایه آلوده، اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی ضمن اعمال نظارت مستقیم و مستمر، موضوع ضد عفونی خودورها ی ورودی در محل پستهای قرنطینه ای دامی عنوان کرد.