  دانشگاه و فناوری
  آموزش عالی
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

مخبر دزفولی خبر داد:

بازنگری دروس رشته مطالعات زنان / تشکیل ستاد ملی زن و خانواده

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تجمیع رشته‌های مرتبط با مطالعات زنان و بازنگری و مطالعه در خصوص محتوی درسهایی که هم اکنون در این زمینه ارائه می‌شود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن گفت: در این جلسه درباره مسائل مرتبط با زنان و موضوع رشته‌های مطالعاتی زنان که چند سالی است در دانشگاهها فعال شده است بحث و بررسی شد.

وی افزود: آسیب شناسی دراین باره انجام گرفته بود و نقاط قوت و ضعف و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد هم در بخش تربیت استاد و هم در بخش مسائل مربوط به متن و محتوای درسی و هم نیازهایی که وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تجمیع اینها متناسب با توانمندی دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت و گزارش بسیار خوبی شامل 10 تا 11 پیشنهاد مناسب در جلسه شورای عالی مطرح شد.
 
وی افزود: قرار شد شورای تخصصی تحول علوم انسانی اولویت این موضوع را در کنار مباحثی که در حال انجام است بررسی و پیشنهاد نهایی را تدوین کند.
 
مخبر اظهار داشت: در حقیقت قرار شد شورای تخصصی تحول علوم انسانی نسبت به تجمیع رشته‌های مرتبط با مطالعات زنان و یا بازنگری و مطالعه در خصوص محتوی درس‌هایی که هم اکنون ارائه می‌شود بررسی نهایی را انجام دهد و جمع‌بندی را با هماهنگی وزارت علوم درباره این رشته‌ها انجام دهد.

وی همچنین اضافه کرد: همچنین در این جلسه قرار شد درباره تشکیل ستاد ملی زن و خانواده در یک ماه آینده کارهای کارشناسی به اتمام برسد تا با ادغام و تجمیع این مجموعه‌ها ساماندهی این ستاد صورت گیرد و برای تطبیق به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

کد مطلب 1072627

