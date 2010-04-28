بازنگری دروس رشته مطالعات زنان / تشکیل ستاد ملی زن و خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در خصوص جلسه شب گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات آن گفت: در این جلسه درباره مسائل مرتبط با زنان و موضوع رشته‌های مطالعاتی زنان که چند سالی است در دانشگاهها فعال شده است بحث و بررسی شد.

وی افزود: آسیب شناسی دراین باره انجام گرفته بود و نقاط قوت و ضعف و مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد هم در بخش تربیت استاد و هم در بخش مسائل مربوط به متن و محتوای درسی و هم نیازهایی که وجود دارد مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تجمیع اینها متناسب با توانمندی دانشگاهها مورد توجه قرار گرفت و گزارش بسیار خوبی شامل 10 تا 11 پیشنهاد مناسب در جلسه شورای عالی مطرح شد.

وی افزود: قرار شد شورای تخصصی تحول علوم انسانی اولویت این موضوع را در کنار مباحثی که در حال انجام است بررسی و پیشنهاد نهایی را تدوین کند.

مخبر اظهار داشت: در حقیقت قرار شد شورای تخصصی تحول علوم انسانی نسبت به تجمیع رشته‌های مرتبط با مطالعات زنان و یا بازنگری و مطالعه در خصوص محتوی درس‌هایی که هم اکنون ارائه می‌شود بررسی نهایی را انجام دهد و جمع‌بندی را با هماهنگی وزارت علوم درباره این رشته‌ها انجام دهد.

وی همچنین اضافه کرد: همچنین در این جلسه قرار شد درباره تشکیل ستاد ملی زن و خانواده در یک ماه آینده کارهای کارشناسی به اتمام برسد تا با ادغام و تجمیع این مجموعه‌ها ساماندهی این ستاد صورت گیرد و برای تطبیق به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.