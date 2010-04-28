تولید برنامه ندای اسلام افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حامد حسینیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری برنامه‌های کانال ندای اسلام با یک ساعت افزایش تولید به چهار ساعت تولید در روز رسیده است، گفت: برنامه‌های کانال ندای اسلام که به زبان انگلیسی برای مخاطبان ارائه می‌شود در محورهای مختلف برای شنوندگان تهیه و تولید می‌شود.



وی با اشاره به نیاز سنجی انجام شده در این زمینه اظهار داشت: در حوزه اخلاق عملی برنامه پیام معنوی اسلام هر روز با کارشناسی دکتر فرخ بهرام سکاشفر تقدیم مخاطبان می‌شود.



مدیر کانال ندای اسلام تصریح کرد: در حوزه گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی از اول اردیبهشت پخش برنامه جاودانه، آغاز شد که در این برنامه چهره‌های شاخص ایرانی اسلامی به مخاطبان معرفی خواهند شد.



وی با بیان اینکه در سال جدید اماکن ایرانی اسلامی به مخاطبان کانال ندای اسلام معرفی خواهد شد، ادامه داد: در زمینه مباحث قرآنی در هفته چهار برنامه تفسیری با عنوان تفسیر قرآن پخش خواهیم کرد و برنامه بینش قرآنی و در محضر قرآن نیز هر روز پخش خواهد شد.



حسینیان با اشاره به اینکه در حوزه روانشناسی اسلامی برنامه ذهن آرام برای مخاطبان طراحی شد، گفت: در بحث احکام در برنامه احکام اسلامی به ارائه مطالب رساله عملیه می‌پردازیم و از اول خرداد بخش پرسش و پاسخ را در برنامه احکام اسلامی فعال می‌کنیم و شنوندگان می‌توانند سئوالات شرعی خود را با ذکر نام مرجع تقلید از طریق سایت از ما بپرسند و ما در برنامه پاسخ آنها را بدهیم.



مدیر کانال ندای اسلام با اشاره به اینکه در زمینه آموزه‌های نهج‌البلاغه در هفته چهار برنامه دروازه دانش پخش می‌شود، یادآور شد: آموزش قرآئت قرآن برای مخاطبان کانال ندای اسلام در این زمینه سه برنامه در هفته تقدیم مخاطبان می‌شود و در این سه برنامه سعی داریم روخوانی و روانخوانی و هم چنین قرائت صحیح قرآن را به مخاطبان بیاموزیم.



وی معرفی مسلمانان به عنوان افراد تلاشگر، فعال، منظم و با وجدان کاری در سالی که به نام همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است را از دیگر برنامه‌های این کانال عنوان کرد و افزود: به زودی مجموعه کامل برنامه‌های کانال ندای اسلام از طریق آرشیو سایت COI قابل دسترسی خواهد بود. حسینیان اظهار داشت: با ایجاد بسترهای لازم میزان تولید برنامه‌های معارفی به زبان انگلیسی تا شش ساعت در روز افزایش خواهد یافت.