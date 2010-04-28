۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

25 طرح تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی ایلام اجرا شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی ایلام از اجرای 25 طرح تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحهای تحقیقاتی در زمینه اصلاح بذر، جنگل و مرتع، خاک و آب، علوم دامی، گیاه پزشکی، آبخیزداری، اقتصادی- اجتماعی اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرحهای تحقیقاتی سال گذشته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و با کمک اعضا هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و محققان منابع طبیعی استان اجرا شده اند.

وی اظهار داشت: نتایج این طرحها در قالب گزارشی نهایی برای تصویب و انتشار توسط آنها در قالب مقالات علمی و پژوهشی در محافل مختلف علمی استان ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را جنگل و مرتع تشکیل می دهد.
 

