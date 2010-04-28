25 طرح تحقیقاتی در زمینه منابع طبیعی ایلام اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این طرحهای تحقیقاتی در زمینه اصلاح بذر، جنگل و مرتع، خاک و آب، علوم دامی، گیاه پزشکی، آبخیزداری، اقتصادی- اجتماعی اجرا شده است.

وی ادامه داد: این طرحهای تحقیقاتی سال گذشته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و با کمک اعضا هیئت علمی دانشگاه ها، کارشناسان و محققان منابع طبیعی استان اجرا شده اند.

وی اظهار داشت: نتایج این طرحها در قالب گزارشی نهایی برای تصویب و انتشار توسط آنها در قالب مقالات علمی و پژوهشی در محافل مختلف علمی استان ارائه خواهد شد.

وی یادآور شد: حدود 87 درصد مساحت استان ایلام را جنگل و مرتع تشکیل می دهد.

