به گزارش خبرنگار مهر اسامی فیلم هایی که در این بخش به نمایش در می آیند دیروز اعلام شد.از جمله مهم ترین فیلم های حاضر در این بخش نسخه ای بازیابی شده از فیلم " بودو از غرق شدن نجات یافت" ساخته سال 1932 ژان رنوار همراه با صحنه‌هایی است که تا کنون به نمایش در نیامده‌اند.



از دیگر آثار مهم بخش کلاسیک‌های کن می توان به نسخه هایی جدید از "روانی" هیچکاک ، "یوزپلنگ" لوکینو ویسکونتی ، نسخه تدوین شخصی فولکر اشلندورف از فیلم "طبل حلبی" ، نسخه تدوین شده پدرو آلمودوار از فیلم کلاسیک " تریستانا" ساخته 1970 لوئیس بونوئل و نسخه ای بازیابی شده از فیلم " قایق آفریکن کوئین" ساخته جان هیوستون است، که دختر بازیگرش آنجلیکا هیوستون هزینه بازیابی فیلم را پرداخته.



مستند های جدیدی درباره فیلمسازن از جمله مستندی درباره جک کاردیف و دومین قسمت مستندی درباره اینگمار برگمن نیز در قالب این بخش به نمایش در می آیند.



اسامی فیلم های حاضر در این بخش به شرح زیر است:



"نبرد خط آهن" ساخته رنه کلمان (1946)



"بودو از غرق شدن نجات یافت" اثر ژان رنوار (1932)



"تریستانا" به کارگردانی لوئیس بونوئل (1970)



"یوزپلنگ" لوکینو ویسکونتی ( 1963)



"طبل حلبی" فولکر اشلندورف ( 1979)



"قندهار" مرینال سن (1983)



"دوستان سیسرون" ژاک داویلا(1989)



"جایگاه 317" پی یر شوئندورفر (1965)



"عشق بزرگ" پی یر اتای (1969)



"قایق آفریکن کوئین" جان هیوستون (1951)



"شاد و خوش شانس" مارسل لربیه (1946)



"روانی" هیچکاک ( 1960)



"بوسه زن عنکبوتی" هکتور بابنکو ( 1985)

