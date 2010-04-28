اولین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و بوسنی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در این اجلاس گفت: برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی گامی برای ارتقای روابط همکاری ایران وبوسنی و هرزگوین است.

سید شمس الدین حسینی افزود: ایران و بوسنی و هرزگوین از لحاظ فرهنگی و تاریخی فرصتها و ظرفیتهای زیادی برای بسط روابط در همه زمینه ها دارند، اما از نظر اقتصادی سطح همکاری ها رضایت بخش نیست.

وی ادامه داد: با تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، چتر حمایتی برای بخشهای خصوصی و دولتی برای توسعه سطح روابط همه جانبه ایجاد می شود.

همچنین بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد در جمع فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور اظهارداشت: سطح روابط سیاسی دو کشور دربالاترین و مناسب ترین جایگاه خود قرار دارد و لازم است سطح مناسبات اقتصادی، همسطح مناسبات سیاسی ارتقا یابد.

علیشیری در ادامه افزود: دولتهای دو کشور آمادگی دارند کلیه بسترهای حقوقی و قانونی لازم را به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی بخشهای خصوصی دو کشور فراهم نمایند.

رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در ادامه بر انتقال تجارب وتوانمندیهای شرکتهای ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان به بوسنی در بخشهای انرژی، کشاورزی ، سد سازی، پل سازی، جاده ای و راه آهن اعلام آمادگی کرد.

علیشیری حضور نمایندگان دولتی شامل بانکها، بیمه، شرکتهای دولتی، گمرک، مالیات، خصوصی سازی، سازمان سرمایه گذاری، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه و همچنین بخش خصوصی کشورمان در زمینه های مختلف را حاکی از عزم جدی دولت برای توسعه همکاریهای اقتصادی با بوسنی دانست.

معاون وزیر اقتصاد وظیفه حاکمیتی دو دولت را فراهم کردن بسترها و ترتیبات اجرایی لازم برای فعالیت بخش خصوصی دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی و نهایی نمودن موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین فی ما بین ،روابط اقتصادی دو کشور ارتقا یابد.

فرد حسینی سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو نیز این نشست را اولین نشست بخشهای دولتی و خصوصی دو کشور پس از برگزاری همایش های متعدد تجاری برگزار شده در دو کشور دانست و اظهار امیدواری کرد همکاریهای دو کشور در زمینه های مختلف ارتقا یابد.

صادق اکبری مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی با اشاره به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران اظهار داشت: تحولات اقتصادی مهم و مثبتی در اقتصاد ایران در حال انجام است و دستاوردهای مثبت آن در آمارها روشن شده است و با وجود کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بیش از 60 درصد رشد داشته است.

اکبری در ادامه افزود: کشور جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای فراوان اقتصادی و فناوری برخوردار است و آمادگی دارد آنها را در اختیار کشور بوسنی و هرزگوین قرار دهد.

وی در ادامه افزود: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران امتیازات و مزایای اقتصادی فراوانی برای سرمایه گذاری مشترک بخشهای خصوصی دو کشور را دارد.

مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری اظهار امیدواری کرد که نشست آتی کمیسیون مشترک دو کشور در تهران با حضور موثر و ثمربخش، بخشهای خصوصی دو کشور برگزار گردد.

بر اساس این گزارش "ماهیر حاجی احمدویچ" رئیس اتاق تجارت خارجی بوسنی به نقش و جایگاه اتاق بازرگانی بوسنی اشاره و بر نقش اتاق بازرگانی برای ایجاد پل ارتباطی بین فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.

در این نشست وزیر ارتباطات و حمل و نقل، انرژی صنعت و معدن، کشاورزی و مشاور عالی و نماینده ویژه نخست وزیر فدراسیون بوسنی و هرزگوین نیز در کمیسیون مشترک با ایران آخرین پیشرفتهای اقتصادی بوسنی و هرزگوین را ارائه و چشم انداز پروژه های در دست اجراء را تشریح کردند.

وزیر کشاورزی فدراسیون بوسنی و هرزگوین نیز بستر سازی لازم برای توسعه همکاریهای تجاری بخشهای خصوصی دو کشور را خواستار شد.