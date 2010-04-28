مجتبی فرآورده تهیه کننده فیلم سینمایی "ملک سلیمان" در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: بخشی از کارهای فنی این کار آغاز شده است و هم اکنون درخواست پروانه ساخت داده ایم. درصورت تمایل بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز در تولید این کار مشارکت خواهد داشت.

وی افزود: طرح ساخت این بازی را حدود یک سال و نیم پیش زمان معاونت مهندس جعفری جلوه مطرح کردیم که با استقبال وی روبرو شد. از همان زمان کار مطالعه و تحقیقات را در این ارتباط آغاز کردیم. با برنامه ریزی های انجام شده حدود یکسال تولید این انیمیشن به طول می انجامد.

پروژه تاریخی "ملک سلیمان" داستان زندگی و رویدادهای زندگی حضرت سلیمان (ع) را بر اساس قرآن روایت می‌کند. این فیلم 14 تیر 86 در سالروز ولادت حضرت زهرا (س) در رستم‌آباد گیلان کلید خورد وفیلمبرداری آن پس از 9 ماه به پایان رسید و در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد .

امین زندگانی، محمود پاک‌نیت، حسین محجوب، مهدی فقیه، ارژنگ امیرفضلی، الهام حمیدی و... بازیگران، حمید خضوعی ابیانه مدیر فیلمبرداری، حمید قدیریان مدیر هنری، سعید ملکان طراح گریم و مجید صباغ‌بهروز عکاس "ملک سلیمان" هستند.