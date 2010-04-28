۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

مسئولان ایلام تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ بیکاری بکار گیرند

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مسئولان استان ایلام باید تمام تلاش خود را برای کاهش نرخ بیکاری استان بکار گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح چهارشنبه در جمع تعدادی از مردم شهرستان دره شهر یکی از عوامل توسعه را ترمیم و بهسازی راه ها دانست و گفت: با توسعه راه ها استان از بن بست جغرافیایی خارج می شود .

عضو کمیسیون  کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اهمیت انبار سوخت دره شهر خواستار صادرات مواد سوختی از این انبار به استان های همجوار شد.

عزتی همچنین در دیدار مردم روستاهای بخش مرکزی دره شهر بر ضرورت تامین روشنایی معابر این روستاها تأکید کرد.

وی گفت: با رایزنی های انجام شده همه روستاهای واقع در مسیر گاز رسانی از نعمت گاز برخوردار می شوند.

