آمادگی برزیل برای اجرای سامانه هوشمند سوخت توسط ایران

شهرام رضایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نصب و اجرای سامانه هوشمند سوخت در شبکه توزیع و عرضه بنزین تاکنون دستاوردهای مختلفی همچون کنترل، مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت را به همراه داشته است، گفت: با توجه به نتایج قابل توجه اجرای این سامانه تاکنون برخی از کشورها همچون برزیل، مالزی و سوریه درخواستهایی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی برای اجرای طرح مشابه ارائه کرده اند.

رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی از مجموعه های خصوصی ایران توانایی اجرای سامانه هوشمند در سایر کشورهای متقاضی را دارند، تصریح کرد: یکی از برنامه های دولت توسعه سامانه هوشمند سوخت برای عرضه کلیه حاملهای انرژی همچون LPG و CNG است.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت تجهیز جایگاههای CNG به سامانه هوشمند سوخت، توضیح داد: در حال حاضر طرح آزمایشی اجرای این طرح در دو جایگاه دو منظوره CNG در حال انجام است که در صورت موفق بودن اجرای طرح آزمایشی قرار است در کلیه جایگاههای عرضه CNG اجرایی شود.

وی همچنین از راه اندازی عرضه LPG با کارت هوشمند سوخت در جایگاهها از اواسط اردیبهشت ماه سالجاری خبر داد و افزود: با عرضه کارتی LPG علاوه بر کنترل و مدیریت مصرف، از سوخت گیری آن دسته از خودروهایی که به شکل غیر استاندارد ال پی جی سوز شده اند، جلوگیری خواهد شد.

به گفته رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ممانعت از عرضه LPG به خودروهای غیر استاندارد بدون شک خطرات تردد و سوخت گیری این نوع خودروها را در کشور به حداقل می رساند.