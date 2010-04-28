به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعلام نتیجه استعلام سازمان تربیت بدنی در مورد گزینه نایب رئیسی فدراسیون والیبال در امور بانوان، حکم لیلا محمدی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت امروز (چهارشنبه) از سوی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال صادر شد.

بدین تربیت و بر اساس هماهنگی انجام شده با داورزنی، نایب رئیس جدید بانوان فدراسیون والیبال از شنبه هفته آینده در محل این فدراسیون حاضر می‎شود تا به طور رسمی آغاز به کار کند.

لیلا محمدی از کارشناسان تربیت بدنی است که طی 5 سال گذشته معاونت ورزش بانوان در شهرداری تهران را بر عهده داشته است. وی همچنین دارای مدرک مربیگری بین‎المللی والیبال و کارت درجه یک داوری است. محمدی به دنبال برکناری هاجرنجاتی‎زاده به عنوان گزینه جایگزین برای نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال به سازمان تربیت بدنی معرفی شد. نجاتی‎زاده که از سال 83 نایب رئیس فدراسیون والیبال بود دی‎ماه سال گذشته از سمت خود برکنار شد.