  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

حکم صادر شد/

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال از شنبه آغاز به کار می‎کند

نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال از شنبه آغاز به کار می‎کند

لیلا محمدی از شنبه هفته آینده فعالیت خود را در فدراسیون والیبال به عنوان نایب رئیس جدید این فدراسیون در امور بانوان آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اعلام نتیجه استعلام سازمان تربیت بدنی در مورد گزینه نایب رئیسی فدراسیون والیبال در امور بانوان، حکم لیلا محمدی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت امروز (چهارشنبه) از سوی محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال صادر شد.

بدین تربیت و بر اساس هماهنگی انجام شده با داورزنی، نایب رئیس جدید بانوان فدراسیون والیبال از شنبه هفته آینده در محل این فدراسیون حاضر می‎شود تا به طور رسمی آغاز به کار کند.

لیلا محمدی از کارشناسان تربیت بدنی است که طی 5 سال گذشته معاونت ورزش بانوان در شهرداری تهران را بر عهده داشته است. وی همچنین دارای مدرک مربیگری بین‎المللی والیبال و کارت درجه یک داوری است. محمدی به دنبال برکناری هاجرنجاتی‎زاده به عنوان گزینه جایگزین برای نایب رئیسی بانوان فدراسیون والیبال به سازمان تربیت بدنی معرفی شد. نجاتی‎زاده که از سال 83 نایب رئیس فدراسیون والیبال بود دی‎ماه سال گذشته از سمت خود برکنار شد.

کد مطلب 1072704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها