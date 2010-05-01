تصویربرداری "دیوار" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم پس از مدتی کار در آلمان اوایل هفته گذشته در هامبورگ با بازی مسعود رایگان به پایان رسید. گروه برای ادامه تصویربرداری راهی تهران شده اند و روز گذشته با گرفتن صحنه های مربوط به فرودگاه امام خمینی (ره) و بهشت زهرا به پایان رسید. همچنین مهوش وقاری و هدی زین العابدین نیز در تهران به گروه بازیگران اضافه شدند.

تدوین "دیوار" همزمان با تصویربرداری در آلمان توسط حقیقی کارگردان فیلم آغاز شده است. مسعود رایگان (پدرحمید) نقش اول فیلم را بازی می‌کند و تانیا فورنارو (همسرحمید)، نوید اخوان (حمید) و مهدی معین‌زاده از دیگر بازیگران اصلی این فیلم به شمار می‌آیند و مابقی بازیگران فیلم آلمانی هستند.

"دیوار" داستان پدر و پسری است که سال‌ها یکدیگر را ندیده‌اند. پسر در نوجوانی به اصرار پدر عازم آلمان شده و هم‌اکنون آنجا صاحب خانواده است. طی سفر پدر به آلمان، سوءتفاهماتی به وجود می‌آید و حضور او باعث ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی پسر می‌شود.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از ، نویسنده فیلمنامه: فرهاد توحیدی، تهیه کننده: سیامک پورشریف،‌ مدیر تصویربرداری: محمدرضا سکوت، صدابردار: حمید توکلیان، دستیار اول کارگردان: سحر مصیبی، برنامه‌ریز و مدیر تولید در ایران: امیررضا مکین، مدیر تولید در آلمان: احسان جعفری، طراح صحنه و لباس:هانس ماکس، عکاس : اختر قاسمی. "دیوار" به سفارش گروه اجتماعی مرکز سیما فیلم تهیه و تولید شده است.

مانی حقیقی تاکنون فیلم‌های "آبادان"، "کارگران مشغول کارند" و "کنعان" را کارگردانی کرده است.

