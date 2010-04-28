کتاب خلیج فارس رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محی الدین بهرام محمدیان در مراسم رونمایی از کتاب خلیج فارس که صبح روز چهارشنبه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد، گفت: خلیج فارس هویت و تاریخ ما است و کرانه های پرخروش آن همواره مانع از تعدی و تجاوز می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان رشادتهای مردم ساکن در حاشیه خلیج فارس افزود: این مردمان نه تنها از مرزهای دریایی این خلیج دفاع کرده اند بلکه مرزهای معنوی یعنی استقلال و آزادی را پاس داشته اند.

دکتر محمدیان ادامه داد: شهدای بوشهری و بندرعباسی و سایر شهدای منطقه که پرتغالی ها و انگلیسی ها را بیرون کرده اند، تاریخ و هویت ما را نشان داده اند.

وی تصریح کرد: امروز حمله کردن به خلیج فارس برای حذف یک واژه نیست بلکه عده ای در صدد هستند که تاریخ آن را مخدوش کنند بنابراین باید در کتابهای درسی و رسمی کشور به این موضوع مهم بپردازیم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش نیز حراست از دریای خزر و سایر رودخانه های مرزی را نیز مهم دانست و گفت: کشور همسایه ما که بارها نام جعلی خلیج عربی را به کار می برد گویی هیچ توجه ای به اسناد بین المللی و تاریخی ندارد. انتظار داریم این افراد خود را متعهد به اصول و قوانین بین المللی بدانند چرا که در هیچ یک از اسناد بین المللی خلیج فارس را به نام دیگری نمی خوانند.

محمدیان تصریح کرد: تالیف کتاب خلیج فارس گام ارزنده ای است که امیدواریم پس از این کتابهای بهتری در این زمینه تالیف شود.