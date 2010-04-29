3600 تن پودر سولفات سدیم و نمک تصفیه شده از گرمسار صادر شد

عباس زندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرمسار گفت: این محصولات به آذربایجان، امارات متحده عربی،عربستان و عراق صادر شده است.

وی با بیان اینکه با صدور این محصولات 520 هزار دلار ارز به کشور وارد شد، گفت: افزایش هزینه تولید، ثابت ماندن قیمت ارز و رکود بازارهای بین المللی، موجب کاهش 25 درصدی میزان صادرات پودر سولفات سدیم شده است.

زندی با بیان اینکه سال گذشته 46 هزار و 627 تن پودر سولفات سدیم در این مجتمع تولید شده است، افزود: میزان تولید پودر سولفات سدیم در سال 88 بیش از هزار تن از سال 87 بیشتر بود.

به گفته وی، پودرسولفات سدیم درتولید مواد شوینده، صنایع نساجی و شیشه سازی کاربرد دارد.