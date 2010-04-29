نخستین همایش کاربردی زبان روسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به منظور ارائه مباحث علمی حوزه زبان روسی و ترسیم درست آینده شغلی مترجمین زبان روسی برپا می شود.

اولین همایش علمی، تخصصی و کاربردی دانشجویان زبان روسی 12 اردیبهشت ماه جاری در دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دکتر شریعتی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

در این همایش دکتر جان الله کریمی عضو هیئت علمی گروه زبان روسی دانشگاه تهران در رابطه با "گرامر و چگونگی فهم در زبان و ادبیات روسی" و معظمی مدیر گروه زبان روسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد درخصوص آینده شغلی مترجم زبان روسی سخنرانی می کنند.