بررسی جزئیات تجمیع انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هفته آینده

عبدالحسین ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیم کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس درخصوص طرح تجمیع انتخابات، اظهارداشت: درباره تجمیع انتخابات شوراها طرحی از سوی شورای عالی استانها به کمیسیون آمده بود که بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای چهارم با هم تجمیع می شد.

وی افزود: اعضای کمیسیون هفته گذشته پس از بررسی هایی که صورت دادند به کلیات این طرح با اکثریت آراء رای دادند.

نماینده مردم گرگان در مجلس هشتم درباره بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون شوراها، تصریح کرد: باتوجه به مخالفت وزارت کشور با تجمیع انتخابات شوراهای چهارم و ریاست جمهوری یازدهم قرار است جزئیات این طرح پس از تعطیلات مجلس در کمیسیون شوراها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی همچنین از نشست اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراها برای تصمیم گیری درباره انتخابات سالانه هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده با اتمام تعطیلات مجلس جلسه ای در کمیسیون برگزار و درباره این موضوع تصمیم گیری کنیم.