قزوین رتبه نخست تولید شیر روزانه به ازای هر راس دام را دارد

ناطق معین الدین در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سالانه بیش از 360 هزار تن شیر در این استان تولید می شود که این استان رتبه نهم کشور را نیز در زمینه تولید شیر داراست.

وی اظهار داشت: در حال حاضر استان قزوین دارای 217 واحد گاوداری شیری صنعتی با ظرفیت 20 هزار و 647 راس و 98 واحد گاوداری شیری سنتی با ظرفیت دو هزار و 488 راس است.

معین الدین در ادامه به طرح رکوردگیری و ثبت مشخصات گاو شیری اصیل در این استان اشاره کرد و افزود: این طرح در پایان سال 1380 با 13 گله و دو هزار و 500 راس دام مولد از سوی سازمان جهاد کشاورزی به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان واگذار شده است و هم اکنون نیز در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: ثبت اصلاحات گله، تهیه عکس و صدور شناسنامه دامها، رکورد گیری و آنالیز ماهیانه شیر دامها در محل آزمایشگاه شیر سازمان جهاد کشاورزی، اعلام گزارش رکوردگیری به دامداران و ارسال اطلاعات به مرکز اصلاح نژاد از جمله فعالیت هایی است که در راستای اجرای این طرح انجام می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان به پروژه آمیخته گری گاو بومی هم اشاره و تصریح کرد: این طرح از سال 1383به اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان واگذار شده و هم اکنون در سطح بیش از 14روستا در حال اجرا است.



معین الدین ثبت اطلاعات دامها، آنالیز نمونه های شیر و ارسال اطلاعات به مرکز اصلاح نژاد را از جمله فعالیت های انجام شده در راستای اجرای این طرح عنوان کرد.