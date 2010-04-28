صادرات دو هزار تن کالا از خراسان جنوبی به افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمید رستمی صبح چهارشنبه در بازدید سفیر ایران در افغانستان از پایانه مرزی میل 78 استان با اشاره به اینکه این مقدار صادرات با تعداد 127 دستگاه کامیون از پایانه مرزی میل 78 به کشور افغانستان صادر شده است، افزود: بیشترین اقلام صادراتی را فرش، مواد غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و فرآورده‌های نفتی تشکیل می ‌دهند.

وی بیان داشت: در سال 88، هزار و 804 تن اقلام مورد نیاز کشور افغانستان با تعداد 87 دستگاه کامیون از این پایانه به کشور افغانستان صادر شد.



مسئول پایانه مرزی میل 78 خراسان جنوبی بیان کرد: با تکمیل پروژه آسفالت جاده ترانزیتی پایانه مرزی میل 78 به استان فراه افغانستان، و نیز بهسازی محور ترانزیتی سربیشه به پایانه مرزی میل 78 در خراسان جنوبی شاهد رونق ترانزیتی این محور و تحول اقتصادی در منطقه شرق کشور باشیم‌.

فداحسین مالکی سفیر ایران در افغانستان در میزگردی که در سالن تشریفات پایانه مذکور برگزار شد از نزدیک به مشاهده وضعیت پروژه‌های در حال اجرا در این منطقه پرداخت و از روند اجرای پروژه‌های منطقه ابراز خرسندی کرد‌.

وی به اتصال بندر‌عباس و بندر چابهار اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی می‌ شود این پایانه موقعیت ترانزیتی خوبی را در آینده داشته باشد و باید در این راستا و برای تحقق این هدف نهایت تلاش خود را به کار گیریم.