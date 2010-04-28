عضو هیئت رئیسه مجلس مهمان جامعه وعاظ / ابهامات فراوان در هدفمندی یارانه ها

حجت الاسلام جعفر شجونی دبیر جامعه وعاظ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در جلسه هفته آتی جامعه وعاظ، حسین سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور خواهد یافت تا درباره مسائل جاری کشور بحث و تبادل نظر شود.

وی افزود: محمد کریم شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان درمجلس نیز در این نشست حضور خواهد داشت.

دبیر جامعه وعاظ ادامه داد: در این جلسه موضوعات و مسائل موجود کشور مطرح ومورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

شجونی گفت: در آخرین جلسه جامعه وعاظ نیز حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی هدفمندکردن یارانه های مجلس توضیحاتی را درباره روند طرح هدفمندکردن یارانه ها برای اعضا ارائه کرد.

وی در ادامه افزود: نظر جامعه وعاظ این است که دولت این طرح را به گونه ای اجرا می کند که به افرادی که تمکن مالی کمتری دارند، بیشتر از دیگران کمک شود و در نهایت به همه افراد جامعه کمک شود.

دبیر جامعه همچنین وعاظ گفت : هنوز سئوالات زیادی پیرامون برنامه هدفمندکردن یارانه ها وجود دارد که با اجرای آن بسیاری از این سئوالات رفع خواهد شد.

جامعه وعاظ تهران چندی پیش با برگزاری انتخابات مجدد اعضای شورای مرکزی و دبیر این جامعه را تعیین کرد.

در این انتخابات حجت الاسلام جعفرشجونی به جای حجت الاسلام سیدرضا اکرمی به عنوان دبیر جامعه وعاظ انتخاب شد و در پی آن نیز اعضای شورای مرکزی جدید نیز تعیین شدند.