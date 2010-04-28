870 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد غفاری ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در سال جاری افزود: این کشفیات از نظر ریالی نسبت به سال قبل 40 درصد افزایش داشته است.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی گفت: 89 درصد این کالاها توسط نیروی انتظامی، هشت درصد توسط گمرکات استان، دو درصد توسط سازمان بازرگانی و بقیه توسط سایر دستگاه ها کشف شده است.

وی چای خارجی، تجهیزات دریافت ماهواره، لوازم بهداشتی و آرایشی و فراورده های نفتی را بیشترین کالاهای کشف شده درطی سال گذشته در استان دانست و افزود: در این راستا 5 هزار و 472 نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند و 84 باند توزیع کالای قاچاق در استان متلاشی شده است.

جانشین کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی چالش های امنیتی استان را به دو دسته تهدیدات نرم و سخت تقسیم کرد و گفت: تاثیرات قاچاق در اقتصاد کشور، فرهنگ مردم و امنیت عمومی از مهمترین تهدیدات نرم متاثر از قاچاق کالاست که بایستی راه کارهای مناسب برای مقابله با آن درنظر گرفته شود که در این زمینه به زودی همایشی برای تبادل نظر کارشناسان در استان برگزار می شود.

غفاری با تاکید بر پیشگیری از قاچاق و آموزش مردم در این زمینه خاطرنشان کرد: رسانه ها و به ویژه صدا و سیما نقش بسیار ارزنده ای در فرهنگ سازی و مبارزه با قاچاق دارند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی همچنین بر بازرسی بیشتر و مبارزه شدیدتر با قاچاقچیان به ویژه در مبادی ورودی استان تاکید کرد.

در این جلسه تمامی اعضای کمیسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی بر مبارزه با قاچاق دام های آلوده و تب برفکی در استان تاکید کردند.