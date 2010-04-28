به گزارش خبرگزاری مهر، در این راستا کنفدراسیون وزنه برداری آسیا در دهه گذشته سعی و تلاش فراوانی داشته تا با فراهم ساختن مقدمات و ملزومات توسعه این رشته جذاب و مدال آور، میل عمومی به سمت وزنه برداری را افزایش بخشد. برگزاری منظم مسابقات باشگاهی، جوانان و نوجوانان، قهرمانی قاره، برپایی سمینارها و کلاس های آموزشی و حضور مستمر در عرصه رقابت های معتبر جهانی از جمله کارهایی بوده که مدیران کنفدراسیون به صورت اکید آنها را مد نظر قرار داده اند.

اما اخیرا تعدادی وسایل وزنه برداری مثل وزنه و میله و نیز ست سیستم مدیریت داوری به کشورهای در حال توسعه آسیا از حیث ورزش وزنه برداری به صورت رایگان هدیه شده که این امر با استقبال چشمگیر کشورهای مربوطه مواجه شده است. در واقع آنها انگیزه و میل بیشتری برای پیشرفت در خود احساس می کنند چرا که بیش از پیش باور کرده اند که مورد توجه خاص کنفدراسیون وزنه برداری آسیا قرار داشته و حضورشان در عرصه پیکارهای درون قاره ای و جهانی چقدر مهم تلقی می شود.

در همین راستا در جریان مسابقات اخیر آسیایی (رقابت های امارات و ازبکستان) تعدادی وسایل وزنه برداری به کشورهای سریلانکا، عراق، تاجیکستان، ترکمنستان، اندونزی، پاکستان، بنگلادش و افغانستان هدیه شد. ضمن اینکه چند ست سیستم مدیریت داوری به کشورهای عراق، افغانستان، بنگلادش و ازبکستان به صورت رایگان اعطا شد که این امور البته با همکاری فدراسیون جهانی وزنه برداری صورت گرفت.

به این ترتیب انتظار می رود فصل جدیدی از پیشرفت رشته وزنه برداری در کشورهای در حال توسعه این رشته از قاره آسیا شکل گرفته و رشد وزنه برداری در نقاط قاره به یک میزان متناسب صورت پذیرد.